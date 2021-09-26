Кем были этруски на самом деле: ученые раскрыли тайну их происхождения 26.09.2021, 18:50

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Эта сложная доримская цивилизация процветала в центральной Италии.

Когда-то считалось, что этруски мигрировали в центральную Италию из Анатолии. Однако новый анализ геномов представителей древней цивилизации проливает свет на их происхождение. Результаты исследования публикует журнал Science Advances.

Генетическое исследование ДНК, извлеченной из древних скелетов этрусков, похоже, разрешило загадку, которая занимала умы ученых более 2000 лет: происхождение древней цивилизации. Похоже, что эта сложная доримская цивилизация, которая процветала в центральной Италии, вовсе не мигрировала с Ближнего Востока, как считалось ранее.

Палеогенетики проанализировали ДНК 82 индивидов из Этрурии и Южной Италии, которые жили между 800 годом до н.э. и 1000 годом н.э., и выяснили происхождение этрусков. Оказалось, что, несмотря на отличавшуюся культуру и изолированный язык, этот народ генетически близок к италикам. В период раннего железного века и Римской республики представители древней цивилизации оставались генетически однородными. Так продолжалось до тех пор, пока во времена Римской империи не начался приток людей из Восточного Средиземноморья.

По словам профессора Козимо Поста, археогенетика из Тюбингена, ДНК древних этрусков, которая составляла около половины выборки, оказалась тесно связанной с ДНК других местных италийских популяций, в том числе их заклятых врагов — римлян. Это противоречит давней теории, впервые предложенной Геродотом, греческим писателем V века до н.э., считавшимся «отцом истории», что этруски на самом деле были греками, мигрировавшими в Италию из Западной Анатолии.

В I тысячелетии до нашей эры на территории Центральной Италии развивалась этрусская культура. Этруски известны тем, что создали развитую культуру, которая предшествовала римской и оказала на неё большое влияние. Древние римляне заимствовали у культуры них строительную технологию, в частности возведение арочных и сводчатых конструкций (в свою очередь заимствованную у народов Ближнего и Среднего Востока). Бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды, также имеют этрусское происхождение.

Вопрос о происхождении этрусков долго был предметом спора в научном сообществе. Одни исследователи уверены, что этот народ сформировался благодаря нескольким волнам миграции из Восточного Средиземноморья, из Центральной Европы и Северного Причерноморья. Другие эксперты полагают, что этруски имели автохтонное происхождение. В этом случае археологи связывают народ с древнейшей культурой позднего бронзового и раннего железного века на территории Северной и Центральной Италии. Дискуссия действительно длится тысячи лет: например, Геродот придерживался версии о миграции, а историк Дионисий Галикарнасский придерживался автохтонной теории.

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