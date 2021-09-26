Euronews: В Беларуси восторжествуют свобода и демократия 3 26.09.2021, 19:40

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В Беларуси восторжествуют свобода и демократия.

С наступлением темноты на фасаде Дворца культуры в центре Варшавы появилась световая проекция - изображение польского журналиста Анджея Почобута, находящегося в тюрьме в Беларуси, пишет Euronews.

К этому моменту у здания собралась толпа митингующих - его коллеги, официальные лица Польши, представители ЕС и белорусской оппозиции. Они требовали от Минска освободить Почобута и сотни других политзаключенных.

Адам Михник, главный редактор газеты Wyborcza Daily:

"Александр Лукашенко вступил на ужасный путь, путь Гитлера и Сталина, те убивали лучших граждан своих стран. Я убежден, что Анджей победит в этом противостоянии. А в Беларуси восторжествуют свобода и демократия".

Корреспондент издания "Газета Выборча" и активист "Союза поляков" Анджей Почобут был арестован в марте. По обвинению в разжигании ненависти и межнациональной розни ему грозит до 12 лет тюрьмы.

С призывом выпустить его на свободу выступил целый ряд польских СМИ. К ним присоединилась организация "Репортеры без границ", которая ранее признала Беларусь самой опасной для журналистов страной Европы.

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