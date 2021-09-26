Британцы назвали самые надежные кроссоверы 3 26.09.2021, 20:29

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Британское издание Auto Express составило список самых надёжных полноприводных кроссоверов на основе опроса людей, которые знают их лучше всего - их владельцев.

Согласно опросу Driver Power 2021 года, Skoda Kodiaq занял первое место в рейтинге надёжности. Владельцы отметили качественную отделку салона и экстерьера, а также широкую линейку доступных силовых агрегатов - в Великобритании продаются дизельные и гибридные версии.

На втором месте в рейтинге надёжности идёт Hyundai Kona, на третьем - Mazda CX-5, который владельцы хвалят за прекрасные ходовые качества, практичность, стильный дизайн и "неубиваемый" салон.

На четвёртой строчке - Lexus NX, своим возрастом (нынешнее поколение выпускается с 2014 года) и присутствием в очередном рейтинге доказавший право называться одним из самых надёжных SUV. Правда, его "коллеги" - RX и UX, вошедшие в прошлый раз в топ-20 самых надёжных авто сегмента, в списке в этом году отсутствуют.

Пятое место в Driver Power 2021 занял кроссовер на базе Volkswagen Golf - T-Roc, за которым следует Skoda Karoq. Кроссоверы Toyota CH-R и RAV4 заняли девятое и десятое места соответственно, перед ними расположились Peugeot 2008 (7 место) и Volvo XC40 (8 место).

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