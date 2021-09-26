В блоке Меркель прокомментировали свой предварительный результат на выборах 2 26.09.2021, 21:02

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Предварительный результат блока Ангелы Меркель — худший с 1949 года.

Кандидат в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет прокомментировал данные экзит-полов по итогам выборов в парламент. Об этом сообщает Bild.

По словам Лашета, партия недовольна данными экзит-полов, но исход еще не понятен. Он сказал, что будет стремиться сформировать правящую коалицию под руководством ХДС и в ближайшие дни начнет переговоры с другими партиями.

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц назвал предварительные результаты большим успехом и сказал, что они свидетельствуют о желании граждан сменить власть.

Как отмечает Associated Press, предварительный результат блока Ангелы Меркель — худший с 1949 года. По словам Лашета, в Германии, вероятно, будет правительство, состоящее из трех партий.

По данным экзит-полов телеканалов ZDF и ARD, две партии идут почти поровну: блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получил от 24% до 25%, социал-демократы — от 26% до 25%.

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