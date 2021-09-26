Белорусский врач дал совет тем, кто не готов к вакцинации

Белорусский врач дал совет тем, кто не готов к вакцинации1
- 26.09.2021, 21:20
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Руслан Бринчук написал мотивирующий пост.
Белорусский врач Руслан Бринчук на своей странице в Facebook написал мотивирующий пост для тех, кто еще не вакцинировался.
«Мое мнение: делать. Однозначно вакцинироваться. Я понимаю - сложно верить телевизору, но здесь не врут. Сложно выбрать вакцину, не все что нам предлагают может быть хорошим», – заявил врач.
Тем же, кто сомневается, он дал один совет:
«Просто посетите ближайшее кладбище. Прогуляйтесь. Оцените количество свежих могил за истёкший год. И задайте себе вопрос: готовы лечь рядом? Или готовы сломать свои тупые стереотипы и жить дальше? У меня все».
Напомним, что православный митрополит Минский и Заславский Вениамин назвал «недопустимым и греховным» распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и утверждений о якобы тайном чипировании человечества с помощью вакцинации.