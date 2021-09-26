Предварительные итоги: на выборах в Германии вперед выходят социал-демократы 26.09.2021, 21:35

Отрыв от ХДС/ХСС минимальный.

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, приводимые социологической службой Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD, передает DW.

На третьем месте - партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 13,8% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,7%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,9%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей.

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