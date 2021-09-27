Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг 2 27.09.2021, 7:31

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фото: getty images

Первое место на выборах завоевала Социал-демократическая партия Германии.

Парламентские выборы в Германии с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных в ночь на понедельник, 27 сентября, на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, сообщает "Немецкая волна".

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпиге.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС претендуют на право формировать правительство

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь, Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

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