Кто начинает? 1 27.09.2021, 7:34

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фото:ТАСС

Достаточно остановиться «Гродно Азоту» и автоматом перестанет работать целый ряд предприятий.

Белорусы со многих предприятий и государственных организаций участвуют в акции «#Стачке быть». О предзабастовочном состоянии сегодня знает вся страна.

Что белорусы думают о рабочем протесте? Сайт Charter97.org собрал мнения читателей:

«Бастовать надо всем одним махом! Нечего отсиживаться и ждать, что вот кто-то за меня встанет! В Польше в 70-е – 80-е годы начинались забастовки. Коммунисты пытались душить стачки и давить на рабочих. В итоге польские рабочие вернули себе право на забастовку и смели поганой метлой антинародную власть! Во всех развитых странах с достойным образом жизни забастовки разрешены и трудящиеся активно пользуются своим правом на забастовку! Не бастуют: Северная Корея, Россия, Куба и прочие отбросы цивилизации! Забастовка – реальный способ добиться роста заработной платы, улучшения условий труда и привлечь внимание к проблемам трудящихся. Без забастовки вас «не увидят» начальнички-самодуры, частники-эксплуататоры. Главный эксплуататор в Беларуси – государство, прикорытные профсоюзы и прочая шушера! Пора заявить о себе и встать во весь рост!»

«Я полностью поддерживаю забастовочное движение и всех тех, кто в этом участвует. Действительно, так в стране и произойдет, кто начнет первым, а к ним присоединятся уже все остальные предприятия, и вся страна. А начинать можно с того, что написать заявление за свой счет на две недели в связи опасной эпидемиологической обстановкой в разгар пандемии и прихода новой волны короновирусной инфекции. Можно, сославшись на плохое самочувствие, мол, надо провериться. Между своими работниками поддерживать связь и дальше уже объявлять через социальные сети, что мы уже все начали бастовать. Затем будет рост забастовочного движения. Наши требования всегда неизменны! Это свободу всем политзаключенным — до единого, с их полной реабилитацией, а также отставка всей нелегитимной власти. В единстве только наша сила, друзья! Один за всех и все за одного! Наша возьме! Жыве Беларусь!»

«Достаточно забастовать одному «Азоту» и автоматом остановятся несколько предприятий, которые с ним связаны. Забастует пару флагманов и начнется аврал. Пора мой друг, пора».

«Хороший менеджер на крупном предприятии заслуживает большего, чем два коттеджа в Листопадовичах, но остаются вопросы. Так ли хорош оказался менеджер, если на «Беларуськалии» скопилось столько проблем, аварии стали нормой, а прибыль предприятия упала в 13 раз? Кто и за какие заслуги в 2014 году назначил отнюдь не гениального 38-летнего инженера гендиректором крупнейшего в мире горного предприятия? Зачем было оформлять недвижимость в Листопадовичах на жену-психолога? Или она Фрейд по способностям? Чем вообще занимается психолог на «Беларуськалии»? Выявляет оппонентов власти, чтобы вовремя их уволить? Вот и поувольняли. Теперь ешьте свои проблемы сами и самостоятельно выкарабкивайтесь из болота! А воровали там десятилетиями, что при Кириенко, что при Головатом. Чем занимаются «галстуки» в «свечке», тоже сложно сказать. Там их море! Но мало, еще и Пассат с прочими присосками понадобился, чтобы родню к корыту пристроить. Сами не могут ничего?»

«Люди должны понимать что забастовка – наш последний шанс для спасения Беларуси от российского поглощения. Сипатая сволочь уже в открытую сливает Беларусь, и промедление играет против нас! Эта осень должна стать последней для системы! Мы хорошо видим, что лукавермахт дичайшим образом боится народной стачки. Это видно по тому, как заскрипела пропаганда в последнее время! Они уже не могут скрыть, что экономика треснула, и сейчас находится на грани краха – в магазинах потихоньку начинается дефицит товаров. Холодильник начинает побеждать телевизор! Кроме того, пандемия коронавируса очень не вовремя показала личико, новая вспышка заболевания играет дополнительную роль в закипании народа. Ситуация очень похожа на весну прошлого года, только сейчас народ в довесок еще и озлоблен беспределом властей».

«А инфляция, дороговизна, падающая копеечная зарплата, отсутствие роста уровня жизни, но только постоянное снижение не повод уже войти в забастовки? Забастовка – выход!»

«Будет забастовка – будет конец режима. Если свыше 80% против режима, нет у них людских ресурсов устоять. Какие ресурсы? Ментовские, прокурорские, судейские и кучки ябатек? Из них ярые преступники кинутся бежать. Пусть лукавый их всех в лукалет забирает с собой, они ему служили. Я не буду оплачивать их выслуги с повышенными пенсиями. В последний момент при забастовке режим просто разбежится».

«Обход – плановый, трещина – плановая, остановка производства – плановое… А на АЭС: торжественное нажатие на красную пумпочку – плановое, взрыв трансформаторов - плановый, аварийный останов реактора – плановый. Неужели самим не противно?»

«В советское время пересекался с директором гомельского суперфосфатного завода Шестаковым. Он с утра надевал фуфайку и лазил по цехам, это был настоящий директор. Его сменил Бабкин – кабинетный директор. Пил не один раз с Калугиным –проектировщиком производства азотной кислоты под давлением 7.2 атмосферы «Гродно Азота». Беларусь была самой сильной республикой СССР, но была угроблена психопатом Лукашенко за 25 лет. Других республик хватило бы на 10-15 лет».

«Неграмотность руководителей важнейших служб «Беларуськалия» порой зашкаливает, как и их самоуверенность. Нервы вымотают и кровь выпьют, пока им что-то докажешь. Иногда сознательно ставят палки в колеса исполнителям, чтобы получить готовое, но ничего за него не платить. Часто, прикинувшись наивными, ищут лохов, которые без оплаты согласятся закрыть амбразуру. Давить они научились, а подрядчику иногда некуда деваться. Прикидываются тупыми, когда указываешь на грубые ошибки «инновационных» проектов, и могут нахамить. Иногда обманывают открытым текстом и не стесняясь. Иметь с ними дело – себя не уважать».

«Мне кажется, что нет смысла ждать определенного часа Х. Любое предприятие может начать даже сегодня. Пора сделать уже первый шаг. Кто начинает?» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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