Лукашенко может стать расходным материалом для Кремля 2 27.09.2021, 7:43

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Белорусский диктатор — гиря на ноге Москвы.

Зачем Лукашенко полетел в Сочи? Российский политолог Андрей Суздальцев поделился своим мнением в статье на сайте politoboz.com.

— Лукашенко не в первый раз садится в засаду на берегу Черного моря. В 2018 году, ожидая появления Путина, он долго сидел в снегах Красной поляны. Сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, для встречи на высшем уровне появился повод – проведение в Сочи гонки «Формула – I», где ожидается солидная международная элитная встреча, включая любителей «Формулы-I» из стран Персидского залива, а также представители российского истеблишмента, но с другой стороны, главной персоны - Путина, скорее всего до конца наступающей недели не будет. Хотя…

Сейчас на «пороге» Сочи уже маячит президент Турции Эрдоган. С учетом того, что в настоящее время российские ВКС буквально утюжат зону Идлиба и Африна в Сирии, превращая лагеря и штабы протурецких вооруженных сил в пыль, а Эрдоган вернулся из Нью-Йорка, где на Генеральной ассамблеи ООН он поддержал территориальную целостность Украины, то встреча президентов России и Турции обещает быть исключительно «теплой». Естественно, Лукашенко хотелось бы не заглядывать через забор из санатория в резиденцию Путина, а принять участие в переговорах. Вот только вряд ли позовут…

Понятно, что, сидя в Минске Лукашенко ничего не выигрывает, а вот вращаясь в элитном водовороте около «Формулы – I» Лукашенко может рассчитывать на удачу. Опять арабы?

Тут может быть множество версий. В частности, с учетом того, что постафганская и одновременно поставстралийская Европа входит в период переучета политических и экономических возможностей, открывается европейский политический рынок. В свою очередь, пока чисто теоретически, Москва, после запуска газопровода «Северный поток – 2» и с учетом обновления руководства ФРГ, получает «окно» для снижения противостояния с ЕС. Естественно, в этом случае Лукашенко со своими миграционным кризисом и непризнанием президентских выборов оказывается «гирей» на ноге Путина. Конечно, рассчитывать на то, что Москва «бросит» «единственного союзника» и поменяет его на улучшение отношений с ЕС не приходится. Во-первых, такого рода международные сделки в современном мире очень редки и не свойственны России. Во-вторых, Москва, как правило, пытается совместить два даже противоположных сценария. Но в любом случае придется жертвовать чем-то жертвовать. Вряд ли РФ захочет жертвовать Беларусью, куда вложено почти 150 млрд. долларов, но вот Лукашенко в этом случае оказывается расходным материалом. Лукашенко это учитывает? Ведь у него на руках референдум, который может оказаться «спасательным кругом».

Парламентские выборы в России закончились спокойно, и белорусский руководитель не смог извлечь свои экономические и политические выгоды из столь им желанной дестабилизации в РФ. Понятно, что Лукашенко не выдержал. Надоело метаться по своему Дворцу и ждать, что граждане Беларуси вдруг вновь полюбят Лукашенко или Москва отправит в Минск «вагон» денег (Наверное, кто-то еще помнит, как в 1994 году Кебич обещал такой вагон из Москвы). Дома ничего не высидишь.

Но, судя по всему, все-таки главный вопрос, который мог бы обсуждаться с Лукашенко в Сочи является не финансовая поддержка Минска, так что надежды Лукашенко не оправдаются, а миграционный кризис. Причем не важно, кто будут в собеседниках у белорусского руководителя, так как ситуация явно выходит из-под контроля. Организованное Лукашенко миграционное давление не достигло уровня регионального кризиса (белорусы, как всегда, закопались), но успело сформировать политический «бумеранг», который летит не только в Минск, но и в Москву.

Хотя, Лукашенко можно ограничиться встречей с друзьями из Катара, попросить денег и махнув рукой на Москву, сесть в самолет и просто улететь домой.

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