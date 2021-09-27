Глава польского МИД отказался встречаться с Макеем

Глава польского МИД отказался встречаться с Макеем8
- 27.09.2021, 7:47
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Также от встречи с посыльным Лукашенко отказались другие лидеры демократических стран.
Ряд представителей стран отказались от встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, который участвовал в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Некоторые коллеги, запросив встречу со мной, через некоторое время от нее отказались. Так сделал мой польский коллега, хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить, и по итогам разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества», — заявил Макей в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.