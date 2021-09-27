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Из лагеря мигрантов в Литве сбежал 21 нелегал

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  • 27.09.2021, 7:54
  • 2,974
Из лагеря мигрантов в Литве сбежал 21 нелегал
фото: delfi

Они сбежали во время бунта.

После волнений в лагере для мигрантов в Йонавском районе Литвы из него сбежал 21 человек, сообщает Delfi со ссылкой на главу службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса.

Протесты в лагере прошли в субботу. После них чиновники не обнаружили 21 мигранта. К вечеру воскресенья их так и не обнаружили. Когда именно мигранты смогли лагерь, неизвестно. После протестов администрация решила провести поверку, тогда и обнаружилось отсутствие 21 человека.

В данном лагере содержатся социально незащищенные мигранты и их семьи. Всего там около 300 человек.

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