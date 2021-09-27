ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19 27.09.2021, 8:24

Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах.

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения коронавируса.

Как сообщает The Wall Street Journal, ВОЗ соберет новую команду ученых, в которую войдут около 20 человек, в том числе специалисты по лабораторной безопасности, биозащите и генетике, а также эксперты по болезням животных.

Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах.

Новая группа поможет ВОЗ искать данные, необходимые для предотвращения будущих вспышек инфекции, а также установить, влияет ли поведение человека на возникновение новых болезней.

В рамках этой миссии эксперты займутся расследованием причин нынешней пандемии, в том числе изучат, возможно ли искусственное происхождение коронавируса.

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