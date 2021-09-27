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Треть белорусов живет меньше чем на $200 в месяц

  • 27.09.2021, 8:32
Треть белорусов живет меньше чем на $200 в месяц

И это по официальным данным.

Белстат опубликовал данные по распределению среднедушевых располагаемых ресурсов за первое полугодие. Почти треть домашних хозяйств располагает средним доходом на человека меньше 500 рублей.

Среднедушевые располагаемые ресурсы — это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.

Так, по Белстату, 2% домашних хозяйств имеют меньше 250 рублей на человека. Самый большой сегмент по доходам в стране — 500—600 рублей (16,5%). 3,9% домашних хозяйств страны могут похвастать средним доходом на каждого более 1500 рублей. Но только за счет Минска, где таких 8,6%. В столице этот показатель в 5 раз больше, чем в Могилевской области.

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