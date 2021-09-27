Al Arabiya: Турция обстреляла российский вертолет в Сирии
- 27.09.2021, 8:49
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В него выпустили зенитные ракеты.
Турецкие войска обстреляли российский вертолет на окраине провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al Arabiya.
«Вертолет российской армии попал под обстрел со стороны турецких военных», — сказано в сообщении агентства. По данным Al Arabiya, турецкие войска выпустили зенитные ракеты в вертолет, когда он пролетал над деревней Дардара к северу от Тель-Тамер.