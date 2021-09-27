У ЕС есть секретный план на случай «газовой войны» с Россией 2 27.09.2021, 9:12

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фото: ТАСС

В чем он заключается?

Евросоюз разработал секретный план «газовой войны» с Россией. Испания предложила другим странам ЕС объединить свою покупательную способность и сообща приобрести стратегические запасы топлива.

Об этом пишет издание The Times.

Как считает Мадрид, благодаря этой инициативе Европа сможет «противостоять попыткам России ограничить поставки газа и повысить его стоимость» и в итоге «перестанет быть заложницей Москвы».

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что 15 сентября цена газа в Европе превысила исторические максимумы, поднявшись к $970. Среди причин резкого скачка цен — манипуляции РФ для запуска «Северного потока-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе, а также возросший спрос на газ в Азии и истощение запасов в хранилищах.

Россия сбывает газ в основном в Европу. По данным ОПЕК, в 2019 году Российская Федерация экспортировала 261 млрд куб. м голубого топлива. Затем идут Катар — 143 млрд куб. м, США — 132 млрд куб. м, Норвегия — 111 млрд куб. м и Австралия — 100 млрд куб. м.

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