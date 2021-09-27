В Польше археологи нашли странную серебряную фигурку 27.09.2021, 9:14

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иллюстрационное фото

Исследователи ищут похожие объекты, чтобы точнее идентифицировать находку.

Археологи, которые проводили раскопки на месте раннесредневекового городища в Ходлике, на востоке Польши, обнаружили необычную серебряную антропоморфную статуэтку, пишет «Новое время».

Ходлик, расположенный в 45 км к западу от города Люблин, является одним из самых археологически богатых районов Люблинского воеводства, рассказали ученые.

Это было место сильно укрепленной цитадели, построенной и заселенной славянами между 8 и 10 веками. Это был крупнейший оплот того периода в Польше, а его расположение на стыке основных дорог с востока на запад и с севера на юг сделало его центром сети поселений в регионе.

В течение 60 лет на этом месте периодически проводились раскопки, в ходе которых были обнаружены курганы, остатки укреплений и крупнейшее раннесредневековое зернохранилище, когда-либо обнаруженное в Европе. Последние два сезона были посвящены области, которая, по данным геофизических исследований, могла содержать искусственные сооружения.

Археологи обнаружили сотни фрагментов глиняных сосудов и оружия, включая наконечники стрел и копья. Среди обнаруженных артефактов были декоративные предметы, в том числе лунула — подвеска в форме полумесяца.

По словам исследователей, важной находкой была серебряная статуэтка высотой около 5 см, обнаруженная менее чем в 22 см под поверхностью в раннесредневековом археологическом слое.

У фигуры сложенные руки, скрещенные на груди, и четко очерченные ступни. Черты лица утрачены из-за износа. Возможно, фигурка когда-то держала в руках какой-то изношенный предмет. Исследователи ищут похожие объекты, чтобы точнее идентифицировать фигурку, но пока ничего не нашли.

Обнаруженные фрагменты керамических сосудов относятся к VIII—X вв.екам, что подтвердило более ранние выводы археологов о многовековой истории цитадели. В свою очередь, военные артефакты были обнаружены у основания внешнего вала.

«Эти памятники могут быть следами боевых действий. Чодельская котловина — это очень сильно укрепленный район поселений — здесь есть 4 очень близких замка, дополнительные укрепления в виде продольной набережной и пересекаются два важных торговых пути. Конечно, это было богатое место и лакомый кусочек», — сказал археолог Польской академии наук доктор Лукаш Мехович.

«Новые находки монет дают толчок к исследованиям хронологии городища в Ходлике и его возможного перехода в XI век, здесь мы также рассчитываем на результаты абсолютного датирования с использованием радиоуглеродного метода», — добавил Мехович.

До сих пор считалось, что цитадель в Ходлике прекратила свое существование, когда было основано государство Пястов. Возможно, этому способствовало стихийное бедствие или вооруженное вторжение.

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