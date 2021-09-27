США обвиняют белоруса в махинациях на $8,5 миллионов 1 27.09.2021, 9:24

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В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Живущего в Нью-Йорке иммигранта из Беларуси Сергея Полевикова обвиняют в участии во многомиллионной мошеннической схеме. Он присваивал информацию о незавершенных сделках своего работодателя и действовал на опережение присваивая прибыль. В ходе махинаций с ценными бумагами ему удалось заполучить $8,5 млн. Об этом говорится в официальном обвинении на сайте Департамента юстиции США.

48-летний Полевиков обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с инвестиционными компаниями в связи с его схемой присвоения конфиденциальной информации о незавершенных сделках его работодателем, консультантом по инвестициям, от имени клиентов своей инвестиционной компании.

Полевиков был арестован в среду, 22 сентября.

В обвинении утверждается, что с 2014 по октябрь 2019 года Полевиков работал аналитиком в фирме по управлению активами со штаб-квартирой на Манхэттене. Судя по его странице в LinkedIn в этот период он работал вице-президентом в компании OppenheimerFunds. Там также есть данные о том, что в 1996-м он закончил университет в Минске, в том же году он начал обучение в Southern Methodist University в Техасе, то есть можно предположить, что именно в это время он переехал в Америку.

В рамках своей работы, свидетельствуют данные обвинительного заключения, Полевиков имел доступ к информации о потенциальных сделках с ценными бумагами, которые рассматривали клиенты его фирмы, включая несколько инвестиционных компаний.

Согласно обвинительному заключению, Полевиков «участвовал в опережающей схеме незаконного присвоения конфиденциальной, существенной, закрытой информации о поручениях на торговлю ценными бумагами от имени своих клиентов, чтобы участвовать в краткосрочной торговле личными ценными бумагами в брокерском счете, открытом на имя его жены».

Схема Полевикова была «разработана для получения прибыли за счет совершения сделок, которые используют относительно небольшие колебания цен на акции компании.

Всего по мошеннической схеме Полевиков присвоил более $8,5 млн.

Прокуратура сообщила: пытаясь скрыть свою схему, Полевиков солгал своему работодателю о торговых счетах и сделках с ценными бумагами, которые нарушали Закон об инвестиционных компаниях.

«Используя внутреннюю информацию для использования небольших колебаний цен на акции своего работодателя, Полевиков получил значительную финансовую выгоду для себя благодаря своим сделкам, – сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл. – Эти схемы, к сожалению, слишком распространены, и если вы неправомерно присвоите конфиденциальную информацию для своей личной выгоды, то должны ожидать, что ФБР вас найдет».

В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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