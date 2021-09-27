Бургомистром Берлина впервые станет женщина 27.09.2021, 9:27

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Ранее она занимала пост министра Германии по делам семьи.

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франциска Гифай станет первой женщиной на посту бургомистра (мэра) Берлина, свидетельствуют предварительные данные выборов, по которым СДПГ победили в немецкой столице, сообщает РИА «Новости».

Гифай была выдвинута берлинским отделением СДПГ в лидеры предвыборного списка на выборах в Палату представителей Берлина и кандидатом в бургомистры. В настоящее время должность бургомистра в немецкой столице занимает другой известный социал-демократ Михаэль Мюллер.

Франциска Гифай занимала пост министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, но подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени, полученной ранее в Свободном университете (FU) Берлина.

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