Хунта сама создает предпосылки для голодных бунтов. 2 27.09.2021, 9:40

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Власть перестала справляться даже с самой простой задачей.

Сахар пропал с полок белорусских магазинов. Мы уже показывали фото пустых прилавков. Проблема и в столице, и в регионах – Миоры, Поставы, Кричев, Глубокое, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Как сообщают источники, связанные с сахарной отраслью, причин несколько. Во-первых, есть проблема с вагонами, что осложняет своевременную логистику. Вагонный парк изнашивается, денег на возобновление нет, запчастей тоже все меньше (часто приходится разбирать один работающий вагон, чтобы починить два других). Проблема очень быстро нарастает, заводы не могут ни отгружать продукцию, ни получать сырье.

Во-вторых, из-за холодной весны свеклу в сентябре начали убирать несколько позже обычного. Поэтому закончат уборку к началу ноября. Вообще в октябре свекла при хорошей погоде еще может набирать сахаристость. Однако погода нынче дрянь, поэтому провал в урожайности может быть и на этом фронте.

В-третьих, есть сложности с кадрами. К примеру, на Городейском сахарном комбинате к процессу заказа нового пресса не допустили профессионала, который засветился в протестах. В итоге новый пресс не может быть установлен на старый фундамент – не достает несущей способности.

Вообще проблемы с продуктами питания в стране - это яркая демонстрация того, что даже с простой задачей - накормить страну - хунта перестала справляться. Причина в том, что она этого никогда и не делала, а паразитировала на результатах нашего с вами труда. Как только профессионалов и просто работников начали сажать и выдавливать за рубеж, стало сразу очевидно, кто является основой страны. Это мы, а не они. Именно поэтому они сейчас ловят «шпионов» на производствах и решают проблемы глобального голода вместо того, чтобы или делом заняться или уехать на свалку истории.

А ведь в «мудрые» головы пришло еще одно классное решение - начать сеять озимые в неподготовленную почву. Хунта сама создает предпосылки для голодных бунтов.

Напоминаем, что наряду с сахаром можно опустошить и полки с гречкой – простой и безопасный способ показать свое отношение к хунте, а заодно подготовиться к забастовке и напугать ябатек.

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