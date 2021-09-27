Выборы в Германии: как распределились места в Бундестаге между партиями 27.09.2021, 9:52

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Больше всего мандатов — у социал-демократов.

Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала данные о том, как распределятся места в Бундестаге между партиями после федеральных выборов.

Согласно данным комиссии, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов, тогда как в предыдущем их было 709.

Распределение мест между партиями выглядит так:

Социал-демократическая партия Германии — 206 депутатов (плюс 53 мандата);

ХДС/ХСС — 196 депутатов (минус 50 мандатов);

Партия зеленых — 118 депутатов (плюс 51 мандат);

Свободная демократическая партия Германии — 92 депутата (плюс 12 мандатов);

Альтернатива для Германии — 83 депутата (минус 11 мандатов);

Левая партия — 39 депутатов (минус 30 мандатов).

В новом составе Бундестага парламентское большинство составляет 368 депутатов. Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции.

Число депутатов Бундестага меняется из-за особенностей избирательной системы Германии.

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