Выборы в Германии: как распределились места в Бундестаге между партиями
- 27.09.2021, 9:52
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Больше всего мандатов — у социал-демократов.
Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала данные о том, как распределятся места в Бундестаге между партиями после федеральных выборов.
Согласно данным комиссии, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов, тогда как в предыдущем их было 709.
Распределение мест между партиями выглядит так:
Социал-демократическая партия Германии — 206 депутатов (плюс 53 мандата);
ХДС/ХСС — 196 депутатов (минус 50 мандатов);
Партия зеленых — 118 депутатов (плюс 51 мандат);
Свободная демократическая партия Германии — 92 депутата (плюс 12 мандатов);
Альтернатива для Германии — 83 депутата (минус 11 мандатов);
Левая партия — 39 депутатов (минус 30 мандатов).
В новом составе Бундестага парламентское большинство составляет 368 депутатов. Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции.
Число депутатов Бундестага меняется из-за особенностей избирательной системы Германии.