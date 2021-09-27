Горячий сентябрь в Косово: если завтра война? Telegram-канал «Сито Сократа»

27.09.2021, 10:12

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Балканы, как «пороховая бочка Европы», снова напомнили о себе.

На юге континента завязывается очередной тугой узел серьезного межгосударственного конфликта. В этот раз поводом для эскалации напряженности между Белградом и Приштиной стала ситуация с автомобильными номерами. Сербия разрешает передвижение по своей территории автомобилям с сербскими регистрационными номерами, и если на ее территорию въезжает авто с косовскими номерами «RKS», то их меняют на сербские. В свою очередь в Республике Косово на базе соглашений 2011 и 2016 годов до текущего момента позволялось временно передвигаться автомобилям на сербских номерах. Однако, в 2021 году срок действия соглашений истек, и в рамках мер реципроцитета с 20 сентября при въезде в страну на границе всем без исключения автомобилям с номерами «SRB» их меняют за 5 евро на пробные номера «RKS» со сроком действия 60 дней.

Поскольку Приштина просто на практике реализует соглашения одобренное Сербией, то не идет речь про какое-то ущемление прав сербов, но в Белграде политизируют ситуацию. Проблема состоит в необходимости смены гражданства на косовское для сербов, проживающих в Косово, иначе их автомобили не перерегистрируют, буквально с 2022 года. Де факто Сербия через такой механизм признает суверенитет Косово, а это огромный тектонический сдвиг в ее внешнеполитической позиции, который ставит крест на идее «Великой Сербии». Цимес состоит в том, что сербское правительство утаивало от населения полное содержание соглашения 2016 года, и когда выяснилось о дезинформации соотечественников пытается переиграть ситуацию, используя силовые аргументы.

Сначала сербские водители заблокировали грузовиками подъездные пути, и осуществили поджоги двух административных зданий МВД Косово в Зубин-Потоке и Звечане. Если власти Косово привлекли спецназ для работы на КПП Яринье и Брняк для смены номеров, то сербы подтягивают к границе танки и войска. Также для устрашения сербы привлекли авиацию: в районе поселка Рашка кружил Ми-35М, а два МиГ-29 ВВС Сербии пролетели над КПП Яринье. Складывается ощущение подготовки сербов ко вторжению в Косово с целью аннексии Северного Косова, где доминирует сербское население. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны срочно разрядить обстановку, разобрать блокпосты и отвести войска. Правительство Албании категорически осуждает попытки дестабилизировать Косово и призывает сербов прекратить провокации.

В тоже время, в полный рост обнажилась попытка России подкинуть дров в текущий конфликт. Пророссийский лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель говорит, что отступать Белграду дальше некуда, и конфликт на Севере Косово и в Метохии возможен. Он давно говорит о сербах, как «маленьких русских» на Балканах, жаждущих реванша и возврата земель по гибридным сценариям, подобно российской аннексии украинского Крыма. Сербский президент Вучич уже заявил генсеку НАТО Столтенергу, что населенный преимущественно сербами север Косово «оккупирован» подразделениями МВД из Приштины…

На этом фоне посол РФ в Белграде Боцан-Харченко и военный атташе посетили сербских военных на границе, и заявили о полной поддержке их провокаций против Косово, списав на Приштину всю вину за происходящее.

Дестабилизация Косова повлечет формирование новой значительной серой зоны на Юге Европы, ведь в орбиту конфликта могут втянуться Черногория и Босния, а это новые потоки беженцев, контрабанда оружия и наркотиков. Если страны Запада оперативно не пресекут сербско-российские поползновения, то «новая эра неустанной дипломатии» может так и не наступить.

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