Генетики разрешили древний спор о происхождении этрусков 27.09.2021, 10:19

Этот вопрос занимал ученых свыше двух тысяч лет.

Этруски — древняя культура, которая в железном веке занимала большую территорию Центральной Италии, включая современные регионы Тоскана, Лацио и Умбрия. Они процветали более чем четыре столетия, однако в четвертом веке до нашей эры попали под влияние римлян: в итоге в 89 году до нашей эры все жители Этрурии получили римское гражданство, пишет Naked science.

Многое из того, что мы знаем об этой цивилизации, основано не на исторических свидетельствах, а на искусстве и археологических данных: язык этрусков (не был индоевропейским) вымер, поэтому до сих пор удалось расшифровать лишь несколько слов, хотя существует около 13 тысяч этрусских текстов. Помимо этого, этруски известны своими обширными некрополями, украшенными фресками, изящными саркофагами и изысканными изделиями из металла.

Новое исследование генетиков из Института Макса Планка, Тюбингенского университета (Германия) и Университета Флоренции (Италии), похоже, разрешило загадку, которая занимала ученых свыше двух тысяч лет: происхождение этрусков. Секвенирование ДНК более 80 человек (48 жили в промежутке от 800 до первого года до нашей эры, железный век и Римская республика; шесть — от первого до 500 года нашей эры, период империи; 28 человек — от 500 до 1000 года нашей эры (12 из Центральной Италии и 16 из Южной)), показало, что представители этой доримской культуры были коренным населением Апеннин, а не мигрантами с Ближнего Востока, как некоторые исследователи считали ранее. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

По мнению авторов статьи, ДНК древних этрусков тесно связана с дезоксирибонуклеиновой кислотой других местных италийских популяций. Таким образом, их выводы противоречат давней гипотезе древнегреческого «отца истории» Геродота и Гелланика с Лесбоса о том, что этруски на самом деле мигрировали в Италию из Западной Анатолии. Это предположение обычно объясняют присутствием древнегреческих культурных элементов в Этрурии в так называемый период ориентализации, между восьмым и шестым веками до нашей эры. Помимо того, что этрусский алфавит основывался на западногреческом, их искусство демонстрирует восточные черты: к примеру, людей они изображали с большими миндалевидными глазами.

Но есть вероятность, что этруски попросту «подглядели» это во время своих плаваний. Другие античные ученые, в частности древнегреческий историк I века до нашей эры Дионис Галикарнасский, настаивали на автохтонном развитии цивилизации, то есть в пределах своего региона.

Впоследствии археологи неоднократно заявляли о сходстве этрусской культурой железного века с так называемой виллановской, которая ей предшествовала. Но потом несколько генетических исследований современных жителей Тосканы показали связь их митохондриальной ДНК с нынешним анатолийским населением — и это посчитали доказательством ближневосточного происхождения этрусков.

Однако новая работа немецких и итальянских ученых предоставляет, по их мнению, более убедительное подтверждение того, что Ближний Восток влиял на население центральных регионов Италии уже после падения этрусской цивилизации, когда там наметился приток людей из Восточного Средиземноморья. В результате секвенирования ДНК из каменистой части височной кости и образцов зубов выяснилось, что геном людей из Этрурии и Южной Италии практически нельзя отличить от генетического материала, извлеченного из останков италиков, населявших Апеннинский полуостров и прилегающие острова.

Исследователи смогли проследить их родословную примерно до фермеров эпохи неолита и степных скотоводов бронзового века. Как известно, между 2800 и 2500 годами до нашей эры в Европе наблюдался приток населения причерноморско-каспийской степи. Кочевники постепенно смешивались с местными жителями. По мнению ученых, именно они принесли первые индоевропейские языки на континент.

Но, судя по всему, хотя этруски оказались потомками индоевропейских племен, их предки утратили свой язык после прихода в Италию. Как бы то ни было, до римского завоевания этруски сохраняли свою культуру, которая была уникальной для региона не только с лингвистической точки зрения, добавляют авторы исследования.

Также ученые пишут о перемещениях людей в многонациональной Римской империи, в том числе рабов, которые со временем обретали свободу и смешивались с местными (или это делали уже их потомки). Однако не ясно, почему именно рабы с Ближнего Востока оставили столь явный генетический след на карте Италии. «Этот огромный генетический сдвиг во времена империи превращает итальянцев <…> в «генетический мост» между Средиземноморьем и Ближним Востоком», — сказал руководитель научной группы Косимо Пост. Чтобы понять причину, потребуются дополнительные исследования.

После падения Западной Римской империи в 400-х годах нашей эры и в начале Средневековья в геноме жителей Центральной Италии начинают появляться черты населения Северной Европы. Скорее всего, считают ученые, их привнесли германские народы, например племя лонгобардов («длиннобородые»), которые по 774 год правили большей частью севера и центра Италии после краха Рима. Затем «примеси» в геном населения центральных регионов Италии практически прекращаются.

В целом, как отмечают ученые, их исследование оспаривает предположения о том, что гены равны языкам, и предлагает более сложный сценарий. То есть было ошибочно полагать, что появление культуры с уникальными для своего времени и места особенностями — этрусков — обязательно указывает на то, что они были чужаками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».