Режим создает все предпосылки для полноценного миграционного кризиса внутри страны 27.09.2021, 10:27

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иллюстрационное фото

Нелегалы становятся проблемой белорусских властей.

Привет, дорогая.

Как мы с тобой ни разу и не сомневались, мигранты потихоньку становятся уже проблемой белорусских властей, пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Вот прямо классика про опасность выкапывания ям другому. Потому что прекрасный план заключался, конечно, в том, чтобы создать проблемы своим соседям. И ради создания этих проблем беларусские власти готовы были пожертвовать тем, что у них еще оставалось от внешней политики. Потому что все равно от нее к тому времени мало что осталось, так что и жалеть вроде было нечего.

Но, затевая весь этот ассиметричный ответ на санкции, власти же были уверены, что внутри страны контроль над альтернативно легальными туристическими потоками от них никуда не денется. И что они в любой момент могут эти потоки выключить, если вдруг захотят. Наверняка, оно так и было, пока потоки не доросли до неких критических размеров. А после того, как это случилось, обнаружилось, что ощущение полного контроля было опасной иллюзией.

Вот вчера в белорусском телевизоре сказали, что ЕС переслал в Беларусь 8.500 мигрантов. А по данным немецких властей на территории Беларуси находятся не меньше 10.000 мигрантов, которые еще только готовятся к переселению в ЕС. То есть, количество условно легальных мигрантов, которые мигрируют с разрешения белорусских властей, и количество мигрантов с просроченной легальностью сейчас получается примерно одинаковым.

И, очевидно, что не все возвращенные попадают в поле зрения белорусских властей. И уж точно, многие из них, после неудачной попытки релокации в Евросоюз, не торопятся вот так сразу покинуть белорусскую землю. Уж не знаю почему. Может кого впечатлило белорусское гостеприимство. А может хотят быть поближе к границам Евросоюза, чтобы при случае попробовать повторить процедуру релокации.

И судя по сообщениям из приграничных районов, в последнее время белорусским красауцам приходится уже всерьез искать мигрантов по лесам и съемным квартирам. А это, видимо, не так просто, как ловить шпионов на заводах. Потому что шпионов красауцы ловят там, где их проще найти. А попробуй ты найди мигрантов, которые не хотят, чтобы их находили.

Так что, получается, что теперь, если власти вдруг по какой-нибудь причине захотят выключить миграционные потоки, то сделать это просто нажав нужную кнопку не получится. Потому что чем больше в стране становится мигрантов, тем меньше у белорусских властей возможностей их контролировать.

В общем, прекрасный план, принудить Евросоюз к диалогу, сначала перевел на новый уровень международный статус белорусских властей, а сейчас создает все предпосылки для полноценного миграционного кризиса внутри страны. Но, видимо, для белорусских властей это не повод, чтобы отказываться от своих планов. Просто, надо полагать, лечение ущемленного геополитического величия требует радикальных методов.

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