Плохие новости для Путина Telegram-канал «СерпомПо»

27.09.2021, 10:28

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В Германии все решат маленькие партии.

Победили на выборах Социал-демократы. Но так и не ясно, кто возглавит правительство — кандидат СДПГ Олаф Шольц (министр финансов и вице-канцлер в нынешнем правительстве) или глава ХДС Армин Лашет.

Сегодня две лидирующие партии — партнеры по правительству. Но похоже, нового партнерства не будет — никто не собирается отступать. И все будет зависеть от того, к кому присоединятся малые партии — «Зеленые» и либералы из СвДП.

Правые популисты «Альтернатива для Германии» (АдГ, самые горячие сторонники Путина) набрали меньше, чем раньше. В любом случае с ними блокироваться никто не будет. А посткоммунисты («Левые») вообще провалились, чуть-чуть не добрав нужных 5%.

Для Путина традиционно более приемлемы консерваторы ХДС/ХСС. Но даже для них коалиция с Зелеными и либералами может привести к смене политики — первые категорически против «Северного Потока-2», а вторые с правозащитной тематикой — против оккупации Крыма и политических репрессий в России.

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