Врач рассказала, как отличить «Дельту» от других инфекций 27.09.2021, 10:30

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фото: adobestock

Специалист отметила основные симптомы этого штамма коронавируса.

Опасный вариант коронавируса "Дельта" на данный момент стал самым распространенным среди других штаммов в мире. Какие симптомы отличают "Дельту" от других вариантов COVID-19?

Как пишет «Апостроф», об этом сообщила украинский руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук.

По ее словам, основное отличие этого штамма от других - симптомы проявляются без четкой последовательности. Один человек может заболеть "Дельтой" с легкими симптомами типа слабости, насморка и першения в горле, а у другого горло не болит, зато диарея и рвота.

"То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", - пояснила врач.

Симптомы "Дельта":

- головная боль,

- насморк,

- боль в горле,

- повышение температуры ( иногда волнообразно);

- расстройства ЖКТ: боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

При этом пропажа обоняния и кашель уже случаются реже.

Гук отметила, что тяжелая форма заражения проявляется в температуре 40, которая не сбивается, сильных расстройствах ЖКТ, низкой сатурации.

"Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - уточнила она.

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