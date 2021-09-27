Врач рассказала, как отличить «Дельту» от других инфекций
- 27.09.2021, 10:30
- 2,848
Специалист отметила основные симптомы этого штамма коронавируса.
Опасный вариант коронавируса "Дельта" на данный момент стал самым распространенным среди других штаммов в мире. Какие симптомы отличают "Дельту" от других вариантов COVID-19?
Как пишет «Апостроф», об этом сообщила украинский руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук.
По ее словам, основное отличие этого штамма от других - симптомы проявляются без четкой последовательности. Один человек может заболеть "Дельтой" с легкими симптомами типа слабости, насморка и першения в горле, а у другого горло не болит, зато диарея и рвота.
"То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", - пояснила врач.
Симптомы "Дельта":
- головная боль,
- насморк,
- боль в горле,
- повышение температуры ( иногда волнообразно);
- расстройства ЖКТ: боли в животе, тошнота, рвота, диарея.
При этом пропажа обоняния и кашель уже случаются реже.
Гук отметила, что тяжелая форма заражения проявляется в температуре 40, которая не сбивается, сильных расстройствах ЖКТ, низкой сатурации.
"Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - уточнила она.