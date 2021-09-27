Белорус перевел деньги не на ту карту и не может вернуть: история одной ошибки 2 27.09.2021, 10:48

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Что говорят банки?

Клиент перепутал данные банковской карты и перевел деньги в неизвестность. А потом выяснилось интересное: чтобы вернуть свои деньги, нужно согласие получателя. Тот не захотел возвращать деньги, а милиция не считает это преступлением. Читатель Onliner возмущен: почему, когда кассир случайно дал тебе больше денег, завтра твои фотографии будут во всех криминальных сводках, но когда другой клиент не хочет вернуть твои деньги, то преступления нет? Пытаемся найти справедливость и способ вернуть деньги.

«Человек отказывается возвращать деньги, но состава преступления нет!»

В июне Юрию нужно было закинуть на карту знакомой 90 рублей долга. Фамилию и имя получателя он указал верно, но перепутал цифры карты — и деньги ушли в неизвестность. Спустя примерно неделю обратился с чеком в банк «ВТБ», чтобы вернуть деньги. Оказалось, для этого нужно согласие клиента другого банка, а тот его дать не захотел.

— Обратился я в банк не сразу, потому что был за городом и думал, что это в любой момент можно сделать. В банке меня сразу хотели направить в милицию, но потом другой специалист предложил написать требование по возврату средств. Я написал и через 14 дней получил ответ, что сделать это нельзя, — рассказывает мужчина. — После этого проконсультировался с адвокатами и они направили меня в милицию. А там меня снова перенаправили в банк и суд. После длительного диалога сотрудник милиции все-таки принял мое заявление, копию чека и ответ от банка.

Спустя еще две недели Дмитрий получил ответ из милиции: состава преступления нет.

— Я решил созвониться по указанным в ответе телефонам, чтобы запросить материалы проверки: оказалось, номера указаны неверно. В итоге я сам нашел номер участкового, который пояснил, что нет никаких материалов проверки — они даже не видят состава преступления, — возмущается Дмитрий. — Как это не видят? Если в банке кассир ошибается и выдает больше денег, то фото человека потом будет во всем криминальных новостях, а чем эта ситуация отличается? Банк уведомил человека о том, что ему ошибочно были переведены средства, а тот отказывается возвращать их!

Выходит замкнутый круг: только правоохранительные органы могут затребовать у банка сведения о физическом лице, чтобы в дальнейшем можно было подать на него иск в суд.

— Сумма-то была небольшая, но добиться справедливости для меня уже дело принципа. Хочу, чтобы плохие люди были наказаны, хоть пока закон на их стороне, — говорит мужчина.

«Рекомендуем проверять корректность реквизитов». Что говорят банки?

Журналисты обратились в банк отправителя («Банк ВТБ») и банк получателя («Беларусбанк»), чтобы узнать, не видят ли они в ситуации признаков мошенничества получателя и можно ли вернуть деньги.

— «Банк ВТБ» всегда учитывает интересы клиентов и оказывает помощь, используя все возможные инструменты в рамках законодательства, — уверяет пресс-служба банка. — Если ошибочная транзакция произошла между клиентами нашего банка, с согласия отправителя платежа мы проинформируем получателя о ситуации и предоставим реквизиты для возврата средств и связи. Если получатель платежа не является клиентом «ВТБ» (Беларусь), мы готовы предложить клиенту самостоятельно обратиться в банк получателя либо направить в его адрес соответствующий запрос. Если получатель не согласен возвращать деньги, можно взыскать их в судебном порядке. Мы настоятельно рекомендуем клиентам всегда проверять корректность вводимых реквизитов при совершении операций, в том числе в системах дистанционного банковского обслуживания.

В «Беларусбанке» оперативно ответить на вопросы не смогли. Как только мы получим информацию, сразу дополним статью.

Юрист: «Нежелание вернуть деньги можно признать неосновательным обогащением»

Юрист судебной практики компании «Лигалтакс» Александра Третьяк говорит, что можно попробовать вернуть деньги, хоть подобной практики еще не сложилось.

— Если вы быстро сообразили, что отправили деньги не туда, то нужно звонить в банк или воспользоваться функцией «Отменить платеж» (если она есть). И если деньги еще не пришли к адресату, банк вернет их. А вот когда они уже дошли до адресата, банк не имеет права вернуть их без дополнительной цепочки действий, — говорит юрист. — Выглядит это так: вы пишете заявление, а ваш банк связывается с банком-получателем или напрямую с получателем (если это клиент этого же банка) и просит вернуть деньги. В лучшем случае человек подтверждает, что получил деньги по ошибке, и возвращает их. В худшем — отказывается, и тогда банки ничего не вправе сделать.

В последнем варианте остается одно — возвращать деньги через суд. Загвоздка в том, что вы не знаете ответчика.

— Вы можете обратиться в правоохранительные органы. Они могут провести проверку и направить запрос в банк, чтобы узнать, кому поступили деньги. Даже если вам откажут в возбуждении дела, вы имеете право ознакомиться с материалами дела, где и найдете данные ответчика, — советует Александра Третьяк.

Второй способ узнать присвоившего деньги — обратиться с иском не к нему напрямую, а к его банку.

— Вы можете узнать, в какой банк отправился ваш платеж, по первым буквам BIC-кода и направить в его сторону иск. В суде банк будет не согласен и, скорее всего, сообщит суду надлежащего ответчика. Но тогда вы столкнетесь с дополнительными расходами: госпошлина в размере 5% от суммы иска (но не менее 58 рублей) и оплата адвоката. Если выиграете суд, вам вернут деньги, возможно, даже с процентами за пользование чужими денежными средствами, и судебные расходы. Второй нюанс — судебный процесс растянется примерно на два месяца, если должник откажется вернуть деньги добровольно. Тогда нужно будет взыскивать долг с помощью судебных исполнителей, а это еще уйма времени.

Справедливо ли, что вся ответственность ложится на вторую сторону, повлиять на которую невозможно из-за банковской тайны?

— По сути, когда ты не пересчитал деньги кассира и взял больше, правоохранительные органы возбуждают дела. Но при нежелании вернуть ошибочно перечисленные клиентом деньги практика складывается по-другому, — комментирует юрист. — Да, можно было бы предоставить возможность сторонам связаться или дать банку возможность в одностороннем порядке списать деньги. Но тогда возникает проблема с мошенниками, которые будут подделывать квитанции и списывать чужие деньги. Поэтому банку давать такие полномочия смысла нет. Просто нужно, чтобы суды не отказывали в возбуждении дел по таким искам.

Что по этому поводу думает Нацбанк?

Национальный банк Беларуси пояснил, что в такой ситуации получатель денег может вернуть их добровольно, но имеет полное право и отказаться. И узнать его личность отправителю будет очень сложно.

— Согласно пункту 94 «Инструкции о банковском переводе», денежные средства, ошибочно зачисленные на счет бенефициара, открытый в банке-резиденте, подлежат возврату бенефициаром или в судебном порядке, — поясняют в пресс-службе регулятора. — Распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, имеет право только владелец такого счета лично либо через уполномоченных лиц (ст. 200 Банковского кодекса). Сведения о счетах, в том числе о наличии счета в банке, его владельце, номере, являются банковской тайной и не подлежат разглашению (ст. 201 БК). Сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, представляются банком им самим и их уполномоченным представителям на основании письменного согласия таких лиц.

Выходит, данные о владельце счета, на который ошибочно перечислили деньги, составляют банковскую тайну. Следовательно, получить такую информацию можно только при наличии письменного согласия владельца счета.

— Обращаем внимание, что банки не оценивают наличие либо отсутствие обязательств между клиентами и не вправе выполнять требования лица, не являющегося владельцем счета, по распоряжению денежными средствами, находящимися на данном счете, кроме случаев списания денежных средств в бесспорном порядке, — сообщает регулятор.

Но есть шансы вернуть деньги в бесспорном порядке — на основании исполнительных документов (ст. 207 БК).

— Таким образом, возврат ошибочно перечисленных денежных средств может быть осуществлен либо в добровольном порядке бенефициаром, либо на основании судебного решения, — подытожили в Нацбанке.

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