Политзаключенную Наталью Херше переводят из колонии в тюрьму 8 27.09.2021, 10:58

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Наталья Херше

Гражданка Швейцарии незаконно находится за решеткой уже больше года.

Политзаключенную гражданку Швейцарии Наталью Херше переводят из гомельской колонии в тюрьму. Об этом «Радыё Свабода» сообщил брат Натальи Геннадий Касьян.

«Представление ИК-4 о переводе в тюрьму удовлетворено», — сообщили брату Натальи в суде Железнодорожного района Гомеля. Выездное судебное заседание прошло 24 сентября в исправительной колонии, где Херше отбывает наказание.

Наталья уже больше года находится за решеткой: ее задержали 19 сентября прошлого года после женского марша и осудили на 2,5 года за сорванную с омоновца балаклаву.

В колонии Херше отказалась шить форму силовикам за что ее наказывали ШИЗО и ПКТ (штрафной изолятор и помещение камерного типа).

Брат также рассказывал, что Наталью несколько раз просили написать прошение о помиловании. но она отказалась.

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