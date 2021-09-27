В Афганистане и Сомали у рабочих прав больше, чем в Беларуси 4 27.09.2021, 11:19

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иллюстрационное фото

Международная конфедерация профсоюзов опубликовала глобальный рейтинг прав рабочих.

В нем Беларусь оказалась в компании Гондураса, Зимбабве и Мьянмы, сообщает сайт телеканала «Белсат».

За прошлый год ситуация с правами рабочих в мире ухудшилась. Если в 2020 году в 89 странах власти препятствовали созданию профсоюзов, то в 2021-м – уже в 109 странах. 87 % стран сейчас нарушают право рабочих на забастовку, 79 % стран – право на коллективные переговоры, у 65% рабочие имели ограниченный доступ к правосудию. Все это касается и Беларуси.

ITUC в восьмой раз составляет рейтинг прав рабочих в странах мира. В этом году в десятку худших попали две новые страны: Мьянма, где власть захватила военная хунта, и Беларусь, которая уже была в той десятке в 2015 и 2016 годах.

Также в десятке худших в этом году Бангладеш, Бразилия, Гондурас, Египет, Зимбабве, Колумбия, Турция и Филиппины.

Лучше Беларуси, хотя и очень плохо, с правами рабочих ситуация в Афганистане, Сомали, Сирии, Судане и Южном Судане, Китае и Индии. В рейтинг не включили Северную Корею, Саудовскую Аравию, Западную Сахару и некоторые другие страны и территории, о которых нет данных.

Как примеры белорусских компаний, нарушающих права рабочих, упоминаются «Нафтан», «Гродно Азот» и «Полоцк-Стекловолокно».

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