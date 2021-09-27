Лидер немецких социал-демократов рассказал, с кем собирается создать коалицию 27.09.2021, 11:23

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Олаф Шольц

Социал-демократы будут иметь крупнейшую фракцию в парламенте Германии.

Лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил о намерении создать правящую коалицию с Партией зеленых и либералами. Шольц призвал блок ХДС/ХСС уйти в оппозицию, сообщает Reuters.

Cогласно данным комиссии, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов, тогда как в предыдущем их было 709.

Распределение мест между партиями выглядит так:

Социал-демократическая партия Германии — 206 депутатов (плюс 53 мандата);

ХДС/ХСС — 196 депутатов (минус 50 мандатов);

Партия зеленых — 118 депутатов (плюс 51 мандат);

Свободная демократическая партия Германии — 92 депутата (плюс 12 мандатов);

Альтернатива для Германии — 83 депутата (минус 11 мандатов);

Левая партия — 39 депутатов (минус 30 мандатов).

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