«Забастовка - самое страшное для хунты, поскольку она несет ей прямую экономическую угрозу» 3 27.09.2021, 11:30

1,598

Все, что сейчас происходит - это битва за наше будущее!

Рабочие крупных заводов, вы уже за долгие годы смогли заявить о себе, как о политическом субъекте. Как о факторе истории. Вы больше не приложение к станкам, как вас воспринимало начальство и государство, вы - рабочие со своими классовыми интересами, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Действия хунты понятны: они снова и снова пытаются вас запугать. Они бросают вам пару подачек и надеятся, что вы их примите и станете тише и сговорчивее. Они ищут способы разделить вас.

Эти скоты обманывали вас 26 лет. Не позвольте им обмануть вас и сейчас!

Сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться. Особенно те, кто работает на предприятиях.

Нельзя отступать, иначе мы обречены на повторение того ада, который произошёл и эта усатая тварь продолжит отыгрываться за испытанный страх.

Рабочие, мы обращаемся к вам так как вы наша непоколебимая сила, которая может помочь достигнуть наши общие цели.

А наша с вами цель - это новая Беларусь без страха, лжи и милицейского беспредела! Все, что сейчас происходит, - это не флэшмоб, это битва за наше будущее!

Мы обязательно победим. Давайте сделаем так, чтобы эта победа была полной, безоговорочной и как можно более быстрой.

Время бастовать! Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».