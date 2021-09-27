«Забастовка - самое страшное для хунты, поскольку она несет ей прямую экономическую угрозу»3
- 27.09.2021, 11:30
- 1,598
Все, что сейчас происходит - это битва за наше будущее!
Рабочие крупных заводов, вы уже за долгие годы смогли заявить о себе, как о политическом субъекте. Как о факторе истории. Вы больше не приложение к станкам, как вас воспринимало начальство и государство, вы - рабочие со своими классовыми интересами, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».
Действия хунты понятны: они снова и снова пытаются вас запугать. Они бросают вам пару подачек и надеятся, что вы их примите и станете тише и сговорчивее. Они ищут способы разделить вас.
Эти скоты обманывали вас 26 лет. Не позвольте им обмануть вас и сейчас!
Сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться. Особенно те, кто работает на предприятиях.
Нельзя отступать, иначе мы обречены на повторение того ада, который произошёл и эта усатая тварь продолжит отыгрываться за испытанный страх.
Рабочие, мы обращаемся к вам так как вы наша непоколебимая сила, которая может помочь достигнуть наши общие цели.
А наша с вами цель - это новая Беларусь без страха, лжи и милицейского беспредела! Все, что сейчас происходит, - это не флэшмоб, это битва за наше будущее!
Мы обязательно победим. Давайте сделаем так, чтобы эта победа была полной, безоговорочной и как можно более быстрой.
Время бастовать! Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!