FT: Риск полноценной войны между США и Китаем растет 6 27.09.2021, 11:40

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Столкновение между Пекином и Вашингтоном открывает простор для стратегических просчетов.

Наиболее тревожным аспектом дискуссий о новой холодной войне является то, что они порождают самоуверенность. Первая «холодная война» завершилась мирным путем в 1991 году, когда Советский Союз распался. Противостояние США-СССР предусматривало, что одна сторона может победить, если система другой выйдет из строя. В конце концов, так и произошло. Но «холодная война 2.0» обостряет геополитическое соперничество между двумя наиболее влиятельными государствами мира без четкого сценария завершения, приводит статью Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Вполне вероятно, что «решительная дипломатия», которую пообещал президент США Джо Байден, может сработать и в отношении Китая. Он еще не смог обеспечить содержательный диалог с все более агрессивным Пекином. Напротив, Байден достиг быстрого прогресса в коалициях, которые могут еще больше насторожить «китайские военные инстинкты».

Альянс AUKUS с Австралией и Великобританией, а затем саммит QUAD с Австралией, Индией и Японией - ощутимые последствия растущего военного потенциала Пекина.

Позиция Байдена заключается в том, чтобы сотрудничать с Китаем там, где цели Америки и Пекина совпадают - например, борьба с глобальным потеплением и пандемией. Но эта стратегия также включает противостояние там, где взгляды США и Китая расходятся, например, относительно прав человека, независимости Тайваня, свободы судоходства и технологического соперничества. Наибольший акцент при этом направлен именно на конкуренцию.

Много было сказано об отдалении Вашингтона от международной политики. На самом деле, внешнеполитическая элита США годами не может найти компромисс вокруг тяжелого выбора относительно «вмешательства» Америки в дела других стран. В отношении Китая политическая элита США, в основном, имеет общие взгляды.

Еще одна проблема - это аллергия Америки на торговые и инвестиционные соглашения. Неслучайно на прошлой неделе Китай подал заявку о присоединении к Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве - фактически крупнейшей в мире торговой группе, почти сразу после того, как было объявлено о создании AUKUS. Вряд ли Китай примут в «клуб» в ближайшее время, несмотря на отсутствие Америки. Нужен только голос одного из членов группы, чтобы заблокировать вступление Китая.

Экономическая состоятельность Пекина наказывать или вознаграждать своих соседей более мощная, чем у Америки, учитывая огромный объем региональной торговли с Китаем. США могли бы противостоять этому, присоединившись к транстихоокеанскому торговому партнерству или открыв переговоры о стандартах данных и цифровых услугах. Это удовлетворило бы спрос Азии на коммерческую деятельность США. Однако Штаты не очень активно поддерживают заключение торговых сделок.

Это еще один контраст с первой «холодной войной». Современная Америка не хочет брать бя ведущую роль в глобальной интеграции, как это было в послевоенные десятилетия. Тот факт, что Вашингтон с удовольствием обладает силой Пентагона, но оставляет свои коммерческие инструменты на стороне, толкает американо-китайское соперничество в более антагонистическом направлении.

Несмотря на все намерения Пекина в глобальном проекте «Один пояс, один путь», ни Америка, ни ее союзники не спешат отвечать затратам, которые Китай дает на инфраструктуру других стран.

Кроме того, нельзя забывать о взаимозависимости экономики США и Китая. СССР и Америка действовали в отдельных торговых блоках. Сегодня Вашингтону придется отделиться от Китая.

Несмотря на все заявления Байдена, США не готовы идти на большие риски в конфликте с Китаем. Сейчас приоритеты Америки - внутренние.

AUKUS пришел в ответ на запрос Австралии, с энтузиазмом поддержанный Великобританией после Brexit. Байден не собирался «бросать» Францию и, безусловно, попытается наладить отношения с Парижем. Но это, в конце концов, второстепенные проблемы. Определяющим моментом глобального будущего станет траектория американо-китайского соперничества.

Несколько промахов во время первой холодной войны научили Америку, что нужно «залезть в советские головы и посмотреть на мир с их точки зрения». В современных США таких знаний о Китае меньше. Усилия по созданию линии связи между Пекином и Вашингтоном пока не принесли результатов. Пространство для ошибок ограничено. Нельзя исключать полноценного столкновения США с Китаем. Оно может быть как случайным, так и целеустремленным, резюмирует издание.

США, Великобритания и Австралия создали новый союз в сфере безопасности — AUKUS. Решение трех стран является системным и вызвано в том числе стремлением противостоять растущему политическому, экономическому и военному влиянию КНР. Практическое же сотрудничество «тройки» началось с отказа Австралии от крупной закупки французских обычных подводных лодок в пользу американских атомных подводных лодок, что привело к отзыву Парижем своих послов из Вашингтона и Канберры.

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