«Ушли все деньги вместе с кошельком» 9 27.09.2021, 11:47

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Как семья минчан купила старую трешку и сделала стильный ремонт.

В марте 2016 года Наталья с супругом купили трехкомнатную квартиру в столице. Старая трешка, не видевшая ремонта еще с советских времен, тем не менее вдохновила пару. Потратив на сделку все сбережения и оставшись практически без денег, минчане все же начали ремонт мечты, тогда еще не совсем понимая, во что ввязались. Сейчас ремонт полностью завершен, в квартире можно комфортно жить, но Наталья уже наперед думает, в какой цвет покрасить стены, когда подойдет время очередного преображения. О своем опыте, неаккуратных рабочих, повредивших стену, и удачных находках девушка рассказала Onlíner.

«Ушли все деньги вместе с кошельком»

— В тот день, когда мы купили квартиру, я наконец поняла значение выражения «все деньги с кошельком». Мы действительно отдали все, что было. Например, чтобы заплатить госпошлину, вывернули карманы и собирали, пересчитывая, всю-всю мелочь. Отмечали долгожданную покупку шампанским... с солеными огурцами. Больше было нечем, потом еще неделю жили на этих огурцах, — смеется, вспоминая, Наталья.

Тогда семья еще не осознавала масштаб предстоящего ремонта: старые обои, «бабушкина» плитка, древние коммуникации... Да один паркет, который был уложен еще со времен постройки дома, чего только стоил! Но прекрасный вид на город и мягкий свет (квартиру оценивали вечером) вводили в заблуждение. Паре казалось: «Сколько там того ремонта?»

— Квартиру приобрели за $60 000 по курсу. Подкупило то, что здесь большая лестничная площадка: как шутит мой папа, гроб без проблем можно вынести. Также в доме есть подвал и колясочная. Но мечтала я, конечно, о сталинке. Да и до сих пор не отказалась от этой мысли. Мы даже смотрели один вариант напротив универмага «Беларусь». Но хозяева нам поставили условие: в квартире живет бабушка, и выписать ее смогут только после продажи. Хорошо, если все хорошо, а вдруг она бы не захотела уезжать? Пришлось бы жить с чужой бабушкой?

Ремонт пара начала спустя год после покупки. Сейчас, уже имея за плечами опыт, Наталья говорит, что не рискнула бы без денег ввязываться в эту затею.

— Демонтаж паркета и отделку нам вначале делал один рабочий, которого мы нашли по рекомендациям друзей. Мастер брал деньги за каждую сделанную комнату, а мы, не разбираясь, доверяли ему: вроде все хорошо, красиво — держи оговоренную сумму. В итоге оказалось, что стены он выровнял еле-еле и перепады в некоторых комнатах по высоте составляли до 5 см. Переделывать свои «косяки» мастер отказался, гордо собрал вещи и уехал. А стены-то уже были покрашены... Мы подумали и решили нанять другую бригаду, чтобы она исправила эти огрехи. Стены по-прежнему далеки от идеала, но визуально стало сильно лучше.

Супруг Натальи дает совет всем, кто только затевает ремонт: ни в коем случае нельзя иметь хорошие отношения с рабочими. С первым мастером супруги чуть ли не сроднились, давали деньги наперед. Но когда вскрылись все «косяки», тот сделал оскорбленный вид и потребовал доплату за переделку.

— Первому рабочему заплатили $3500 в эквиваленте, второй бригаде — $3000. Стены красили первый раз краской Snezka, вложив $250, а перекрашивали уже Eskaro Akrit — она обошлась в $350. В ванной и санузле натяжные потолки, в остальных комнатах крашеные. Жаль, моющиеся стены только на кухне. Но во время ремонта мы не предполагали, что сын сможет вывернуть тарелку с пельменями на стену в коридоре, — говорит минчанка.

«Полки на кухню обошлись в $15»

За электрику семья заплатила $1500 по курсу, полностью поменяв проводку. Розеток в квартире 57 штук. Все работы выполняла фирма знакомого. Подход к этому этапу был самый основательный.

— Знакомый сразу провел опрос: мы ходили по квартире, а он уточнял: «Что здесь будет?», «Где тебе свет удобней включать?», «В этом углу что поставите?». Другой бы, наверное, только и спросил, где делать розетки, а мы бы ничего не ответили толком — в итоге вся квартира была бы в удлинителях. Хотя даже при таком подходе с парой мест все-таки прогадали.

После ремонта поняла, что в идеале сразу после покупки квартиры стоит нанимать дизайнера. То есть ты еще «на берегу», не начиная работ, получаешь представление о примерной сумме, в которую обойдется ремонт, имеешь четкий план, что нужно купить и куда поставить, а также хорошую планировку и много мест хранения.

Потому что без дизайнера большинству людей эти мысли приходят только тогда, когда обжился. Думаешь: а чего я вход в кухню не сделал со стороны зала? А вот здесь кладовку можно было организовать.

С кухней тоже был «косяк». Мебель делали на заказ. Наталью в первую очередь обрадовало, что оплата была по факту, после сборки. И это сыграло немалую роль.

— Когда привезли кухню, оказалось, что во всех фасадах просверлены дырки под ручки, а у нас они накладные. И если бы я заплатила сразу, сколько пришлось бы ждать замены? А так фасады мне привезли новые через пару часов. В придачу при сборке проткнули столешницу. И заметила я это только после того, как расплатилась с установщиками. Потом несколько месяцев добивалась замены.

Мы также хотели, чтобы кухонная столешница шла встык к фартуку. Технолог компании несколько раз приезжал к нам, делал замеры. В итоге — выступ 1 см. Если бы плитка была без фаски, этот сантиметр бы сильно бросался в глаза.

На кухне мне не хватает мест хранения, у нас гарнитур без верхних шкафов. В одном из углов я планировала сделать шкаф-пенал для кастрюль, но технолог отговорил, сказал, что будет некрасиво. Сейчас красиво, зато кастрюли по разным углам спрятаны. Еще есть самодельные полки из массива ясеня, которые обошлись нам в $15.

Стол со столешницей из массива дуба делали на заказ. У пары был небольшой бюджет, и некоторые фирмы из Минска даже разговаривать не хотели. Нашлась только одна компания, которая выслушала пожелания и пообещала что-нибудь придумать. Так сложилось, что эта же компания брала большой заказ для ресторана, и после него осталась столешница. Поэтому из остатков ребята из Mebelloft смогли сделать стол за 600 рублей, другие же выставляли ценник не меньше 1000.

— Я так хотела стулья с тканевой обивкой! Но супруг переубедил, сказал, что ругалась бы только на него и сына, если случайно испачкают. Эти же стулья — из Jysk, брали на скидке как временные. Но они так хорошо сюда вписались, что решили оставить.

Кухня в итоге стала самым дорогим приобретением. Гарнитур стоил $800 по курсу с установкой (фасады — пластик), варочная панель — $250, духовка — $450, посудомоечная машина — $715, холодильник — $700.

«Знакомые посоветовали сантехника. За $300 он сделал все работы»

Плитку в коридоре и на кухне укладывал рабочий. «Она идеальная, — объясняет Наталья. — Цвет очень вписался в интерьер». Чтобы уложить ламинат, нанимали другого рабочего. Паркет в гостиной собирал мастер, которого рекомендовали в магазине.

Также супруги поменяли окна во всей квартире, за что пришлось отдать $1370 в эквиваленте. Жалеет Наталья только о том, что не заменили сразу и балконную группу — там тоже пластиковые, но уже изжившие себя окна.

— К санузлу претензий нет вообще. Знакомые посоветовали сантехника. За $300 он заменил трубы в ванной и туалете на пластиковые и поставил душевую кабину. Он единственный, кто не говорил: «Фу, кто до этого так отвратительно сделал?» Плитку в санузел взяли на распродаже. Нам предложили лишь остатки, а коллекция очень понравилась. Потом пришлось ездить по всему Минску докупать фризы, потому что те, которые привез магазин, оказались бракованными.

Душевая система итальянской фирмы Fev и польская душевая кабина Radaway обошлись в $760 по курсу.

«Сыну вместо ламината нужно было укладывать асфальт»

— В спальне и детской комнате положили ламинат. Хотя сыну нужно было укладывать асфальт, а то у него вечно то паяльник, то плоскогубцы падают. Почти вся мебель в детской из IKEA. Люстру, кстати, не советую — света от нее ноль, добирать приходится лампой «Сяоми» и еще одним светильником. Диван белорусского производства (его нам консультант посоветовал), но спать на нем неудобно, хотим заменить.

Прикроватные тумбы и комоды в спальне, а также комод в коридоре делали под заказ. Ручки для них Наталья покупала в Zara Home и на AliExpress. Кровать украинского производства, массив бука, сделана очень качественно. При этом недорогая: вместе с матрасом обошлась в $750 в эквиваленте.

— Стеллаж для книг в гостиной, сделанный из массива ольхи, подбирала под цвет паркета. Заказывала в Гомеле за $400, что оказалось дешевле в два раза с учетом доставки и сборки, чем в столице. Шкаф-купе в коридоре обошелся нам в $650 по курсу.

Диван тоже белорусский. Спать на нем мы бы не стали, зато цвет красивый. Стоил он 1812 рублей.

— Межкомнатные двери из массива ольхи стоили $1200 в эквиваленте со всеми доборами и без установки. Ставили их в последнюю очередь. Перечитала весь форум Onlíner, как выбрать двери, и сделала все наоборот. На форуме двери под эмалью не советовали ни в коем случае, но когда мы приехали в магазин, я, конечно же, уцепилась именно за них.

В магазине, который советовали на форуме, нам посчитали двери с установкой дороже, чем в остальных. Тогда мы не знали, что окончательная стоимость везде будет примерно одинаковая. В магазине рядом с домом изначально нам назвали сумму значительно меньше, но когда приехал обмерщик, ценник внезапно вырос на 30% при стандартных размерах.

В итоге при установке двери в детскую нам еще и разбили один угол так, что пришлось штукатурить и красить стену заново. На этом сотрудничество мы прекратили.

Для установки дверей в ванную, спальню и санузел брали мастера из рекомендованного на форуме магазина. За $50 он идеально их установил.

— Лоджию я делала сама в отпуске. Вызвала фирму, чтобы обработали потолок и стены от грибка и покрыли гидроизоляцией. Это стоило примерно $100 по курсу. Погрунтовала и покрасила краской Condor стены. На полу лежал полуразложившийся линолеум, приклеенный эпоксидным клеем намертво. Отдирать его пришлось буквально по сантиметру — мозоли на руках месяц проходили. Вместо линолеума положили садовый паркет из IKEA. Он настолько легко укладывается, что сын собрал его как Lego за полчаса.

Траты на ремонт

— Черновая отделка — $6500;

— краска для стен — $600;

— натяжные потолки в санузлах — $150;

— электрика — $1500;

— свет в квартире — $1300;

— окна и две балконные двери — $1370.

Кухня:

— кухонный гарнитур — $800;

— полки — $15;

— кухонный стол — $250;

— варочная панель Bosch — $250;

— духовка Bosch — $450;

— посудомоечная машина Bosch — $715;

— холодильник Samsung — $700;

— двери межкомнатные — $1200.

Санузлы:

— услуги сантехника — $300;

— душевая система итальянской фирмы Fev и польская душевая кабина Radaway — $760.

Детская:

— шкаф и стол IKEA — $500, заказывали через посредника;

— кресло компьютерное — $180;

— диван «Пинскдрев» — $400.

Спальня:

— прикроватные тумбы — $200;

— кровать с матрасом «Вегас» — $750;

— два комода — $400.

Коридор:

— шкаф-купе — $650.

Гостиная:

— стеллаж — $400;

— диван — $730;

— стол компьютерный — $300.

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