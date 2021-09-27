Польские пограничники развернули сотни нелегалов, которые прорывались из Беларуси 4 27.09.2021, 11:50

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Фото: @Straz_Graniczna

Также задержаны проводники, помогавшие мигрантам.

Польские пограничники вновь развернули сотни мигрантов, которые шли из Беларуси. За последние сутки зафиксировано 218 попыток нелегального перехода границы (накануне их было 259).

Задержаны еще шесть человек, которые помогали мигрантам. Один из проводников — гражданин Беларуси, другие — поляки, азербайджанец, сирийцы с видом на жительство в Германии.

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