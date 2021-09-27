На вокзале, в метро и на предприятиях: опубликован актуальный список адресов, где можно привиться от коронавируса 3 27.09.2021, 12:06

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Осталось только выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.

Министерство здравоохранения на своем сайте опубликовало список адресов, где можно сделать прививку от коронавируса, пишет zerkalo.io.

Информация на сайте ведомства представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись на вакцинацию.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, на предприятиях, в территориальных центрах социального обслуживания, на железнодорожном вокзале и даже в метро. Здесь можно посмотреть подробный список адресов по всем областям.

Осталось только выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.

Напоминаем, в Беларусть пришла четвертая волна коронавируса. Показатели по заболеваемости и смертности за сутки бьют антирекорды. По словам главы Минздрава, отмечается смещение заболеваемости коронавирусом в сторону более молодых.

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