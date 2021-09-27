Почему лукашенковские пропагандисты молчат о выборах в Германии? 11 27.09.2021, 12:24

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фото: reuters

Напрашиваются два возможных объяснения.

Выборы в Германии завершились минимальной победой социал-демократов, пишет историк Александр Фридман в своем Telegram-канале. Начинается процесс формирования правительственной коалиции и он обещает быть очень интересным. Мировая пресса активно комментирует итоги этих важнейших европейских выборов 2021 года. Во Франции, Австрии, Израиле, США, даже в Китае, России, Иордании и Аргентине журналисты задаются логичными вопросами: А как результат выборов отразится на отношениях нашей страны с Германией и ЕС? Чего же нам ждать от нового правительства ФРГ? Эти же вопрос мне уже много раз задавали белорусские независимые СМИ, которые прекрасно осознают важность выборов в Германии и подробно освещают их.

А что же государственная пропаганда? Ее репортажи и публикации вызывают лишь усмешку, а новый образ «зеленого врага» выдержан в лучших традициях советской пропаганды первой половины 1980-х гг., так и не сумевшей понять западноевропейский феномен «зеленого движения». Но дело даже не в немецких «Зеленых». В пропаганде удивительным образом даже не поднимается вопрос о том, что могут означать эти выборы для Беларуси. И это при том, что Беларусь находится в Европе , а Германия является ее важным экономическим партнер и именно от позиции Берлина будет зависеть дальнейшая санкционная политика ЕС.

Почему же казалось бы простейший и очевидно ключевой «белорусский вопрос» этих выборов не стоит на повестке дня? Напрашиваются два возможных объяснения: 1) Или пропагандисты и их хозяева настолько привыкли существовать в своей параллельной реальности информационного вакуума, что они действительно не осознают значение выборов в Германии для Беларуси; 2) Или же сами пропагандисты отказывают Беларуси во внешнеполитической субъектности на европейско-американском направлении, полагая что вопросы белорусско-германских (европейских) отношений уже не в компетенции режима Лукашенко и теперь будут решаться исключительно «старшим братом» из Кремля.

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