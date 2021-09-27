Турция объявила о планах по-крупному добывать газ в Черном море 3 27.09.2021, 12:40

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Иллюстрационное фото

Компания Turkiye Petrolleri планирует пробурить 40 скважин на месторождении «Сакарья».

Достижение к 2027 году максимальной добычи природного газа на недавно открытом его месторождении в Черном море позволит Турции обеспечивать до трети своих потребностей в энергоносителе. Об этом в опубликованном в понедельник интервью агентству Блумберг заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает ТАСС.

Турция, как передает агентство слова министра, сможет начать в 2023 году разработку этого месторождения с добычи 3,5 млрд кубометров газа с наращиванием его ежегодной добычи до 15 млрд кубометров в последующие четыре года.

Из сообщения Блумберг следует, что турецкая компания Turkiye Petrolleri планирует пробурить 40 скважин на месторождении «Сакарья» на шельфе Черного моря, разведанные запасы которого (месторождения) оцениваются в 540 млрд кубометров. Турция, отметил Донмез, намерена осуществлять эти разработки самостоятельно, без привлечения иностранных компаний. Министр также сообщил, что потребности Турции в природном газе, как ожидается, возрастут в этом году на четверть - до 60 млрд кубометров.

21 августа 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа у побережья провинции Сакарья. В ближайшее время, сказал тогда президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа на этом месторождении и незамедлительно приступят к бурению. Рыночная стоимость разведанных на тот период новых запасов газа была в предварительном порядке оценена в $180 млрд.

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