«Никогда не думала, что сама буду зарабатывать на чернике, но жизнь заставила» 3 27.09.2021, 13:04

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иллюстрационное фото

Уборщица из Бобруйска рассказала, сколько заработала в этом году на ягодах.

Ирина Скрипунова работает уборщицей на одном из бобруйских предприятий, ее зарплата – 340 рублей. Лет десять женщина каждое лето собирает чернику на продажу и получает неплохую прибавку к скромному жалованью, пишет myfin.by.

Год на год не приходится. Но этот сезон, по словам бобруйчанки, был урожайным во всех смыслах. Ягоды в лесах хватало, и принимали ее закупщики по рекордной цене в 7-9 рублей за килограмм. Ирина рассказала, сколько смогла заработать на чернике, и насколько это выгодный бизнес для тех, кто собирает ее вручную.

«Не думала, что буду собирать чернику на продажу»

– В ягоды хожу с самого детства – благо, родилась на бобруйском Форштадте, где до леса рукой подать. Чернику всегда собирала для себя, заготавливала на зиму. Но последние лет десять сдаю ее закупщикам, себе оставляю немного – на варенье и поесть.

Бизнес на ягоде существует давно. Еще лет 20 назад ее скупали предприниматели и вывозили в Россию – у нас на вокзале целыми днями в сезон машины заготовителей стояли. Правда, я никогда не думала, что сама буду зарабатывать на чернике. Но жизнь заставила. Зарплата очень маленькая, а у меня взрослая дочь и трое внуков, им помогать надо. А с чего? Так что лета жду с нетерпением, чтобы хоть немного подзаработать.

«Они могут в жару чернику собирать, а я что – нет?»

В лес я хожу налегке – пара бутербродов и вода. Но к экипировке отношусь очень внимательно. Несмотря на то, что этим летом было очень жарко, всегда надевала тонкую ветровку – и от солнца защищает, и от комаров. Под ней – обычная майка, а также спортивные штаны, обязательно удобные и легкие кроссовки. Ходить порой нужно много, пока найдешь хороший черничник. Обязательно брала с собой спрей от комаров – в лесу они просто лютуют. Ну и старалась выбирать места, где тенек, потому что уже в 9 утра пот начинал стекать по спине.

Не могу сказать, что «черничные» деньги даются мне легко. Чтобы собирать ягоду, нужно терпение. А чтобы целый день сидеть на корточках, еще и здоровье. Я не сильно уставала, но под вечер чувствовала каждую мышцу, спина начинала болеть. Бывало, буквально выползала из леса и дома падала в кровать. Все же нагрузка в мои 53 года очень большая.

Были моменты, когда хотелось все бросить и вернуться домой. Но я смотрела на бабушек рядом, которым по 70-80 лет, и думала: «Вот они могут в жару чернику собирать, а я что – нет?».

Сколько можно «поднять» на ягоде?

Выходит всегда по-разному. В этом году за полтора месяца я заработала свою вторую зарплату – 400 рублей. В лес ходила по выходным, так как в будни работаю. Я приходила примерно в 6 утра и уходила в 6 вечера. Моя норма за 12 часов – это большое ведро на 15 литров. Собираю вручную, потому что ягоду после комбайна принимают дешевле на несколько рублей. Она ведь с листьями идет и с мусором.

В прошлые годы за килограмм черники заготовители платили где-то 3-4 рубля. В этом году сезон начался примерно с таких же расценок, потом они поползли вверх. Свою первую ягоду этим летом я сдавала по 8 рублей, потом расценки поднялись до 8,8 рубля. Последнюю чернику заготовители принимали по 7,5 рубля.

Почему в этом сезоне такие высокие закупочные цены? Все просто – ягода из-за сухой погоды была очень легкой. Если обычно мое ведро на 15 литров вмещает 11-12 кг, то в этом году в нем было всего 7,5 кг черники. То есть за день я зарабатывала в среднем 60 рублей. В ягоды ездила полтора месяца, в пик сезона, но не каждые выходные.

«Если не пить и не лежать на диване, то с черники можно неплохо жить»

Кто ходил в чернику каждый день этим летом, думаю, неплохо заработали.

Сделать 60 рублей за один поход в лес, собирая ягоду вручную, при желании мог бы каждый.

«Комбайнеры», думаю, больше зарабатывали. Вот и считайте – за 10 дней этим летом можно было вполне реально получить 600 рублей. Это почти две моих зарплаты.

Так что если не пить и не лежать на диване, как многие у нас привыкли, то с черники можно неплохо жить. По крайне мере, заработать сумму, которой хватить на несколько месяцев безбедного существования.

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