Шпионские секреты Цал Дир Бие 6 Владимир Халип

27.09.2021, 13:11

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Владимир Халип

Как частного визитера в Сочи настигла стихия.

Светлый образ режима долгие годы оставался каким-то незавершенным. Вроде бы все было учтено и просчитано. Однако за какие-то двадцать шесть лет столько переломано и наворочено, что завалы разгребать – и целого века не хватит. А потому и замысел позитивного облика власти, над которым так усердно трудились придворные мастера, не вытанцовывался, хоть плачь. Какого-то заключительного штриха к портрету не хватало. И в сталинскую галерею монументальных творений все это не вписывалось никак. Даже невооруженным глазом нетрудно заметить – размах не тот, пашут мелко, а перспектива туманна и неутешительна. Так где же искать заключительный мазок, который был бы способен вызвать всеобщий вздох облегчения?

И вдруг в процессе тягостных раздумий вроде наметилось что-то. Идея в духе добрых старых советских традиций. Креативная. Внезапная. И вполне перспективная. Однако презентация ее была до крайности скромной. Никаких массовок. А тем более гэбистов и прочих силовиков. Просто вызваны были в рабочем порядке зампред Совмина и министр промышленности к главному столу и телекамерам. Один из призванных мгновенно понял условия игры и в паузах кивал подобострастно. Высочайшая заготовка была простой и всем понятной.

«Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда».

Вот так просто и будто бы невзначай всплыла на горизонте зловещая тема шпионов. А это значило только одно: готовится срочно и вступает в реальную жизнь страны кампания поиска принципиально иных врагов народа. Коварных. Злобных. Изворотливых. Именно на их счет следует относить все нынешние и будущие провалы. И электорату можно внушить простую и понятную мысль: как богато и счастливо могла бы жить страна, если бы не шпионы!

«Нескольких мы выявили. Сядут и надолго. Это я прямо говорю, - а дальше последовало уже конкретное задание. - Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно, за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите внимание директоров и сами смотрите за этими процессами».

Приказал. Озадачил. И улетел в Сочи, оставив чиновников в недоумении. Вот как выполнять это до крайности странное поручение? На каком заводе вредители обосновались – МТЗ, БМЗ, МЗКТ? Нет, с МЗКТ начинать нельзя – там могут послать. И вообще непонятно, кто там на заводах конкретно шпион? Конструктор, вахтер, литейщик, идеолог или приемщица на складе? А может, вся эта головоломка решается намного проще? Остался же где-то в архивах еще с советских времен предположительный портрет типичного шпиона из стран неведомых, но враждебных. Поднятый воротник. Темные очки. Огрызок сигары, зажатый в зубах. И непременно – шляпа. А без шляпы какой же это враг?

Вдохновитель этой всенародной кампании был уже далек от подобных забот. Он обосновался на привычном берегу. Заявив на прощание, что это «частный визит», но прихватив почему-то с собой и главного пограничного начальника. Цель визита свирепо засекретили. Чтобы шпионы не пронюхали. А там, где обосновались визитеры, было сыро и неуютно. Лил бесконечный ливень. Зверел ветер. Гремели камнепады. Но фокусы природы компанию не волновали. Иные были там заботы.

Частный визитер украдкой поглядывал на сакральный забор – не покажется ли случайно голова товарища Путина. А вдруг появится он на «Формуле-1» или предполагаемый визит Эрдогана с ним будет как-то связан. Вот тогда бы где-то вклиниться, подстеречь. Вроде нелепо было надеяться, что так запросто произойдет случайная встреча. Заранее же объявили, что начальник этого побережья и всея страны уходит в бункер, спасаясь от ковида, который уже принялся и за его приближенных и подручных. Однако и этот внезапный карантин не помешал союзнику провести экстренное совещание российского совбеза с участием вездесущей Матвиенко, монументального Шойгу и тихого Патрушева. Собрались и пусть совещаются. Частным визитерам какое дело до той виртуальной сходки. Но вот тут-то и заковыка.

Войны, землетрясения и даже внезапной высадки инопланетян западнее Смоленска пока не случилось. Но кремлевский совет безопасности вознамерился почему-то в спешном порядке обсудить положение в этой чужой стране. Никаких ее представителей нет даже поблизости. А тот, с кем эти люди предпочитают вести дела, сидит почему-то в провинциальном российском городе, засекретив цель внезапного визита.

Все это было настолько грубо, бесцеремонно, что даже Путин уловил двусмысленность ситуации. Все, конечно, в привычном имперском стиле, но стоит ли вот так так навязчиво демонстрировать колониальный статус токсичного союзника. И он с двусмысленной ухмылкой объявил, что не все так однозначно, и встреча с партнером по игре в дорожные карты все-таки состоится. В перспективе. Обсудят с ним почему-то проблему лесных пожаров. И даже позаимствуют опыт соседа. Такая вот замысловатая и скабрезная метафора украсила напоследок историю их и без того запутанных отношений.

А в местах пребывания частных визитеров зверела стихия. Даже теплое некогда море казалось диким и неуютным. Никаких отдыхающих не было на берегу. И только у самой кромки прибоя уныло брели куда-то три до крайности подозрительных типа. Поднятые воротники. Непроницаемые очки. Шляпы. Да еще вдобавок на ногах у каждого ласты. Знакомая до боли картинка. Какие еще могли тут возникнуть сомнения? А потому решено было всю тройку своими силами брать.

Однако и подозрительные типы оказались не лыком шиты. Рванули напрямик к пустому шоссе, где в полном одиночестве выплясывал безумный ливень. Не зря же у них были ласты. Легко преодолели затопленный участок. И скрылись за поворотом. А погоня не удалась – помешал внезапный камнепад.

Вот так с ничтожным результатом закончилась начальная стадия всенародной борьбы со шпионами. Только ненастье в тот день не спешило покидать обжитую зону. Шторм набирал силу. Разгневанное море вышвыривало на берег зазевавшиеся плавсредства. В воздухе пахло соленой рыбой и незабываемым тридцать седьмым.

И было отчетливо слышно, как где-то далеко-далеко кто-то кого-то куда-то уверенно посылает.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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