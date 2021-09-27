Россиянам резко повысят тарифы ЖКХ 1 27.09.2021, 13:28

Тарифы планируется устанавливать в зависимости от планов по ремонту и модернизации коммунальной сетей.

Российские власти готовят реформу тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы оплатить модернизацию инфраструктуры, которая досталась стране в наследство от СССР и достигла критической стадии износа.

Правительство РФ рассматривает возможность роста тарифов выше уровня инфляции, чтобы довести их до «экономически обоснованных», сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Тарифы планируется устанавливать в зависимости от планов по ремонту и модернизации коммунальной сетей. Соответствующее поручение Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано: они получат дополнительную адресную поддержку в таком размере, чтобы на оплату ЖКУ не уходило больше 15% дохода семьи.

В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, объясняет председатель экспертного совета комитета ГосДумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. По ее словам, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения, при этом модернизация содержание нового современного оборудования потребует дополнительных средств.

«Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», - заявила Булгакова.

В настоящий момент коммунальная инфраструктура в России - сети водо- и теплоснабжения, канализация и водоотведение - изношена на 60%, при этом денег в региональных бюджетах на ее модернизацию нет, говорил в мае первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко.

По его словам, коммунальные сети «уже давно не отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности», а в ряде регионов их износ превышает 70% и даже 80%.

На то, чтобы провести модернизацию, уже требуется не менее 4 триллионов рублей, оценивал Шевченко.

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