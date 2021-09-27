Продавцы сельхозярмарок рассказали, почему все подорожало 27.09.2021, 13:47

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Фото: onliner.by

Цены на овощи и фрукты явно потяжелели.

Все выходные в городе проходили сельскохозяйственные ярмарки. А до этого весь месяц интернет задавался сельскохозяйственными вопросами: почему картошку стали привозить из Украины? Почему так выросли цены?

Журналисты "Еврорадио" отправились на ярмарку, чтобы получить ответы на эти вопросы. Ну и картошки, конечно, прикупить.

"Помните, какой холодный был май?"

К какой палатке ни подойдешь, всюду вам подведут одинаковые итоги года: урожай в этом году хуже, чем был в прошлом, поэтому и цены выше. Причину называют одну и ту же: погода.

— Погода подвела, — признают продавцы помидор. — Сначала была холодная весна. Помните, какой холодный был май? Потом — прохладный июнь. А в июле началась жара, дождей не было. Август был холодный. И такие перепады привели к тому, что урожай в два раза меньше.

По соседству продают картофель. И тоже сетуют на погоду. Говорят, как раз в то время, когда картофель должен был набирать рост, началась засуха.

Тут же один из продавцов рассказывает корреспонденту Еврорадио, что за картошкой недавно приходил даже сосед, у которого есть собственный приусадебный участок. Участок есть, а урожая на нем нет, так что приходится закупаться на сельхозярмарках.

В прошлом году килограмм картофеля оптом можно было купить за 60-70 копеек. Теперь он стоит 1,2 рубля.

— У нас в Брестской области за все лето всего лишь два дождя выпало. Но, слава богу, картошка хорошая. Свекла — немножко хуже. Но все нормально, возле дома у нас у всех есть поливочные скважины, так что когда дождя нет — поливаем.

— То есть неурожай не совсем критический? Без картошки белорусы остаться не могут? Зиму переживем?

Продавцы над переживаниями минчан посмеиваются и велят не беспокоиться — переживем. А если что, перейдем на украинскую картошку. Ее привозят сюда же, на сельхозярмарку, в больших фурах, рассказывают продавцы. В каждой фуре — по 10 тонн украинского картофеля. Перезимуем.

Феномен Столинщины

Пока мы обсуждаем цены на картофель, покупатель ищет капусту. И не находит, потому что капусту нужно искать утром, к обеду ее уже разметают.

— А почему капусты нет? Рано?

— Была уже капуста! Уже продали.

— Все съели! А я смотрю — нигде капусты нет! Спала долго!

— А надо с утра приходить!

Почти каждый продавец, с которым журналисты пообщались, в Минск приехал из Столинского района. Нам объясняют: население района большое, там живет больше 70 тысяч человек, а работать особенно негде.

— Вот все и занимаются огурцами, помидорами, картофелем, капустой.

Год назад местный консервный Горынский агрокомбинат, говорят местные жители, купили поляки. А именно — зарегистрированное в Столине предприятие с иностранным капиталом ООО "Расольник". За комбинат отдали 9,3 млн рублей.

— Сказали, комбинат убыточный. А мы не понимаем, как на столинщине консервный комбинат может быть убыточным — у нас летом огурцы оптом продают по 5 копеек за килограмм. Отгружаем и на Москву, и на Питер, в некоторые дни — до тысячи тонн. А свой консервный комбинат умудрились обанкротить, — недоумевает один из продавцов. — У тех, кто на этом комбинате работал, не было зарплат. А как только поляки пришли, сразу людям зарплату дали.

Работают в районе и частники. На ярмарке нам рассказывают про местную частную компанию "Полесские пряности". Среди полесских пряностей — и карнишоны, и морковка по-корейски.

— И Минск разбирает, и Витебск. Ребята, которые работают водителями на частника, тысячу рублей в месяц стабильно зарабатывают. А те, кто в колхозах работает, минималку получает.

В целом, поясняют нам, на Столинщине хорошо жить в урожайные годы. Вырос урожай — все будет хорошо.

Яблоки, цветы и мед

В некотором смысле сельхозярмарка — это островок Полесья в Минске, и он соответствует самым лучшим вашим представлениям о Полесье. То есть, когда у здешних продавцов просишь комментарий, получаешь и комментарий, и полесское яблоко в подарок.

В выходные таких "островков" в Минске появляется 15 штук. Купить можно не только очевидные помидоры, картофель, яблоки, но и цветы, и мед, и кондитерку.

Еще одна продавец соглашается: засуха в этом году добавила проблем. Но она внимательно следит за прогнозами погоды и, если слышит, что телебарометр обещает засушливое лето, уже готовится, что нужно будет как-то его пережить и почаще устраивать полив.

Некоторые, правда, от комментариев все же отказываются: просят войти в положение и понять, что ко второму дню ярмарки уже нет сил. Цены хоть и выше, чем в прошлом году, но люди на них почему-то не жалуются и скупают все, что привезли продавцы.

— Я каждый год приезжаю на ярмарку и хочу сказать, что в этом году лучшая ярмарка. Люди все берут неплохо. Особенно картошку — это, мы знаем, второй хлеб. Мясную продукцию тоже берут, особенно сало. И на цены не скажу чтобы жаловались.

Что почем

Показываем примерные цены на продукты, которые можно купить на столичных ярмарках:

килограмм картофеля — 1,2 руб.,

килограмм капусты — 1-1,2 руб.,

килограмм яблок — 2–3,5 руб.,

килограмм томатов — 1–4,5 руб.,

килограмм огурцов — 2–3,5 руб.,

килограмм баклажанов — 1–2 руб.

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