«Пилот любовался вулканами»: в России вертолет попал в ловушку 27.09.2021, 13:54

фото: 41.mchs.gov.ru

Необычная авария в РФ произошла в понедельник на территории Камчатского края.

В понедельник, 27 сентября, в Елизовском муниципальном районе Камчатского края России неудачно сел частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle", на борту которого, по предварительным сведениям, был только пилот, пишет unian.net.

Борт совершил жесткую посадку в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка, обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Пилот "любовался вулканами", а потом неудачно выбрал место для посадки – местность оказалась болотистой, и правая лыжа ушла в землю, говорится в Telegram-канале Amur Mash.

"…Летчик попытался спасти положение – судно закрутило, оно упало на бок…", – отмечается в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели проводили работы по предотвращению возгорания борта. Возможные места стечения авиационного керосина обработали сорбентом (вещества, которые могут поглощать, в частности, жидкость).

Ранее в Москве произошел "воздушный" инцидент. В столице РФ сняли на видео высадку "горе-десанта" – несколько человек прыгнули с парашютом с многоэтажки, расположенной на Ленинском проспекте, и нашли не лучшее место для приземления.

Журналисты узнали, что парашютисты приземлились прямо на дорогу, на которой в тот момент было немало машин.

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