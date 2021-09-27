Что говорил глава победившей в Германии партии о Лукашенко 3 27.09.2021, 14:16

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Олаф Шольц

Олаф Шольц является главным кандидатом на пост канцлера.

В Германии завершились парламентские выборы. Победу одержали социал-демократы, которые набрали 25,7% голосов. Независимые аналитики считают, что новая коалиция, которая может сформироваться в Германии, будет жестче вести себя с диктаторскими режимами, в том числе - и с белорусским.

Главный претендент на пост канцлера Германии - Олаф Шольц - открыто выступал с критикой Лукашенко.

В августе 2020 года на сайте газеты Bild, Шольц заявил, что он, точно так же, как и демонстранты в Беларуси, считает отставку Лукашенко неизбежной.

"Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной", - отметил Шольц, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.

"У Лукашенко нет поддержки большинства населения. Если все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост. Мы не приемлем то, что там (в Беларуси. - Ред.) происходит. Это ужасный диктатор", - цитировала политика газета Bild.

"Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук", - подчеркнул тогда немецкий политик.

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