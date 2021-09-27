Медики назвали осенние продукты с противовоспалительным действием 2 27.09.2021, 14:23

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Они укрепляют иммунитет.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что в осеннее время людям следует употреблять богатые белком продукты, а также продукты с противовоспалительным действием. Кроме того, следует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, сообщает lenta.ru.

По словам Гинзбурга, осенью организму требуется разнообразное питание с достаточным количеством белка и акцентом на противовоспалительное действие. Такого эффекта поможет добиться морская рыба, поскольку в ней содержится не только белок, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамин D.

«Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса», — сказал подчеркнул врач.

Врач-диетолог Наталья Круглова также посоветовала включить в рацион сезонные овощи и фрукты, которых осенью довольно много. Полезными напитками, например,из этих продуктов являются компот и морс на основе брусники, смородины и других ягод, содержащих антиоксиданты и витамин C.

Гинзбург добавил, что такие синие ягоды, как черника, ежевика и голубика, укрепляют иммунитет. Кроме того, улучшают здоровье лук, чеснок, грубые углеводные продукты (гречка, овсянка, бобовые и грубый хлеб). «Эти продукты физиологичные, то есть человек их обычно не переедает, потому что они достаточно сытные и сравнительно не калорийные», — заключил он.

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