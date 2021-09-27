Текущая ситуация в стране схожа с отправкой в путешествие 1 Telegram-канал Белорусское объединение рабочих (БОР)

27.09.2021, 14:34

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Решаете только вы сами.

Помните вопрос: «Кого бы ты взял с собой на необитаемый остров?» Так вот, текущая ситуация примерно схожа с отправкой в путешествие. Можно к нему подготовиться одному, но куда легче готовиться вместе с кем-то: с коллегой по работе, с товарищем, который работает в другой компании/заводе. Важно, что вы сможете поддержать друг друга.

А можете даже вместе продумать полноценный план на каждый день забастовки. В один день отправиться на рыбалку, в другой — в поход, в третий — пересмотреть все части «Неудержимых» или другого фильма. Погода пока позволяет. Главное — вместе.

В предзабастовочное время соберитесь и вместе закупитесь продуктами, подумайте, кого вы еще можете включить в свою компанию, кому вы еще доверяете. Не заморачивайтесь на чатах. Зачем они, если можно просто позвонить другу и позвать посмотреть футбол? Чаты ничего не решают. Решаете только вы сами.

Стачке быть!

Telegram-канал Белорусское объединение рабочих (БОР)

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