Мальта ввела визы для «цифровых кочевников» 1 27.09.2021, 14:38

Иностранцы с этой визой обязуются не работать на местные компании и не подрабатывать в них.

Мальта ввела новый тип виз – они предназначены «цифровым кочевникам». Такая виза дает гражданам других стран право жить на Мальте до одного года при условии, что они работают удаленно на иностранную компанию (не зарегистрированную на Мальте). Кроме того, «цифровой кочевник» обязуется не работать и на местные компании и не подрабатывать в них, пишет «Евро пульс».

Стоимость оформления такой визы — 300 евро. Кроме того, «кочевникам» придется самостоятельно оформить медицинскую страховку, чтобы иметь возможность лечиться в местных больницах.

Новый тип визы ввели, чтобы простимулировать туризм на Мальте вне туристического сезона.

На Мальте уже живет и работает около 1000 «цифровых кочевников». Благодаря введению новой визы правительство надеется привлекать 1200 кандидатов ежегодно.

Эстония в прошлом году первой в мире ввела специальные визы для «цифровых кочевников». Затем условия для «цифровых кочевников» создала португальская деревня на острове Мадейра. Этой весной Хорватия также ввела такие визы, а этой осенью они появились и в Испании.

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