Повернуть штурвал истории Telegram-канал «СерпомПо»

27.09.2021, 14:53

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Фото: AP

Начать российскому начальству, конечно, с себя.

Начальство наше суверенное все дурью мается, а между тем, есть отличная идея исторического значения, подсмотренная у запретных в России талибских террорюг. Они взялись за старое – запретили сегодня мужчинам брить бороды. Раньше сказали, что будут руки отрубать, ну а теперь пришел черед растительности на лицах.

Вот и здесь надо также! Повернуть штурвал истории.

Петр I одним и тем же топором отсекал бороды боярам и прорубал окно в Европу, а начальству следует издать указ, чтобы все мужчины бороды отпускали. Повернувшись к Европе задом, посадить всю страну в кибитки, да и отчалить победным табором на восток, в Азию, к Шамбале. Там и жить просветленно, куря костры и вознося молитвы Путину.

Начать начальству, конечно, с себя. Представляете, Путин с бородой … Мишустин … Вся Госдума с нижним спикером Володиным ухмыляется в суверенные волосья. Да и женщинам, от Матвиенко до возможной вице-спикерши Кузнецовой стоит перестать являться простоволосыми – пора покрыть головы платками. Не входить без них в думские и правительственные священные «храмы».

Кстати, для обнуления тоже полезно. Государи земли русской бороды носили. А «наш» до сих пор постыдно щеголяет голым подбородком. Ничего до конца доделать не может.

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