Политолог: Белорусские власти за что боролись на то и напоролись 8 27.09.2021, 15:27

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Александр Класковский

Режим растерян.

Александр Лукашенко провел совещание по ситуации на границах Беларуси. В нем участвовали представители силового блока страны.

Из необычного — ситуация с мигрантами была названа «гуманитарной катастрофой». Интересно, что раньше такое определение исходило от литовской и польской сторон.

Так чего же ожидать в этом направлении — попытку нормализировать ситуацию с мигрантами или, наоборот, еще большего потока желающих попасть через Беларусь в страны Евросоюза?

— Следя за сегодняшним совещанием, где Лукашенко констатировал, что мигранты стали проблемой и для Беларуси, в странах Евросоюза могут сказать: «Белорусские власти за что боролись на то и напоролись», — говорит в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Александр Класковский. — Соседи утверждают, что этот кризис создавался искусственно, и сейчас все возвращается бумерангом.

С одной стороны, нелегалы продолжают прибывать в Беларуси, ведь они понимают, что тут на халяву можно проскочить. С другой, видим, как поляки, литовцы, латыши стали жестко отвечать. Для официального Минска это определенная неожиданность, ведь думали, что «гнилая Европа» с ее гуманизмом не найдет симметричный ответ.

Если смотреть, как освещают события на границе белорусские государственные медиа и СМИ сопредельных государств, то это можно назвать информационной войной. Трудно докопаться до истины. С того, что мы знаем: поляки, литовцы, латыши действительно, не цацкаются с мигрантами, заворачивают их.

Когда люди из проблемных стран, где идут войны, массово возвращаются в Беларусь, то это создает угрозу и для безопасности нашей страны.

У меня такое впечатление, что белорусская сторона немного растеряна, и думает, как по чуть-чуть выходить из данной ситуации.

Лукашенко рефреном повторял: вы против нас санкции вводите, чего это мы будем вас защищать. Это такое очередное приглашение к переговорам, к торгу. И по этой, и по другим тематикам.

Тем не менее, риторика Лукашенко остается прежней: демонстрация своей несгибаемости, твердости — это обычный его стиль. Но есть такие нотки, которые указывают, что белорусская сторона все-таки будет выруливать в данной ситуации. Перспектива как-то победить ЕС и склонить к переговорам на своих позициях все более призрачная, — считает Александр Класковский.

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