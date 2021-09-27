В Финляндии появились первые в мире шкафы для зарядки электровелосипедов 27.09.2021, 15:33

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Иллюстрационное фото

С помощью такого шкафа можно быстро зарядить свое транспортное средство, не переживая за его безопасность.

На улицах финского города Турку появились первые в мире шкафы для зарядки электровелосипедов. С помощью такого шкафа можно быстро зарядить свое транспортное средство, не переживая за его безопасность, пишет «Евро пульс».

Аккумуляторы электровелосипедов – самая уязвимая часть транспортного средства. Нередко из-за неправильного обращения во время зарядки они воспламеняются или выпускают опасные газы.

Чтобы не допустить подобных аварий, шкафы также оборудовали «умными» детекторами дыма и газа. В случае обнаружения утечки они автоматически отключают зарядный ток.

Кроме того, шкафы оборудованы системой тушения пожаров, которая также активируется автоматически.

Всего в Турку установили три зарядных шкафа. Зарядный шкаф может заряжать одновременно 10 велосипедов.

В 2020 году европейцы купили рекордные за двадцать лет 4,5 миллиона электровелосипедов. Это более 20% от всех купленных велосипедов в Европе.

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