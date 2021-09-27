Названы пять лучших фильмов о Джеймсе Бонде 9 27.09.2021, 15:34

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Смотрели их все?

Новая часть бондианы «Не время умирать» выходит в мировой прокат 28 сентября. В ролях одни звезды: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Кристоф Вальц — посмотреть точно будет на кого. В белорусских кинотеатрах фильм покажут с небольшой задержкой — первые сеансы 7 октября сентября. Но, если вам уже не терпится окунуться в мир Джеймса Бонда, предлагаем пересмотреть лучшие фильмы серии из прошлого прямо сейчас. Zerkalo.io выбрало топ-5 частей бондианы, которые пользователи «Кинопоиска» оценили выше всего.

«Казино Рояль» (2006)

Длительность: 2 часа 19 минут

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен, Джуди Денч, Джеффри Райт

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.75

В этой части бондианы Джеймсу Бонду предстоит не самая простая задача. Победить соперника нужно не силой, а умом и хитростью. Сделать это не так-то просто, когда соперник — финансовый гений криминального мира Ле Шиффр. Главная «заруба» состоится в казино «Рояль» и в качестве оружия здесь выступят фишки, блеф и умение держаться до конца.

Хотя перестрелки, убийства и экшен здесь тоже присутствуют: в первой части фильма вы насладитесь этим в избытке. Зато во второй вас ждет неспешное наслаждение от красивых костюмов, атмосферы азартной игры и диалогов. А еще, как сказала героиня Евы Грин, невозможно не обратить внимание на «безупречную задницу» Дэниэла Крэйга, для которого этот фильм стал первым в роли Бонда. Уж как минимум женщины недовольными после просмотра точно не останутся. Впрочем, если вы и так уже видели это кино десять раз, можете сравнить его с версией 1967-го. Только учтите: у него и рейтинг куда хуже, и официальной частью бондианы он не является.

«Голдфингер» (1964)

Длительность: 1 час 50 минут

В ролях: Шон Коннери, Герт Фребе, Онор Блэкман, Ширли Итон, Таня Мале

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.69

В топе, по версии пользователей «Кинопоиска», целых три фильма бондианы, снятых в 1960-е. Так что если вы со скепсисом относились к старому кино, время пересмотреть свои взгляды. Тем более Джеймса Бонда играет легендарный Шон Коннери, которого фанаты просто обожали и обожают до сих пор. Актер сыграл в шести фильмах бондианы, и (совпадение ли?) целых три из них в этой подборке.

В этой части Джеймсу Бонду предстоит побороться с международным преступником Голдфингером. Если его попытки уничтожить золотой запас США будут удачными, все капиталистическое устройство мира может разрушиться. Так что Бонду предстоит решить ту еще задачку.

«Доктор Ноу» (1962)

Длительность: 1 час 51 минута

В ролях: Шон Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзмен, Джек Лорд, Бернард Ли

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.54

Эту картину просто грех обойти стороной, ведь «Доктор Ноу» — первый снятый и выпущенный на экраны фильм бондианы. До этого идеи снять кино о спецагенте тоже были, но в итоге все как-то не доходило до полноценных съемок. Так что Шон Коннери стал первым Джеймсом Бондом. Поклонники и сегодня, согласно опросам, называют его лучшим агентом 007 (вторым стал как раз Дэниэл Крэйг, который тоже уже полюбился зрителям).

В первом фильме Бонд получает задание узнать, что вызывает помехи в компьютерах американских ракетных пусковых шахт. Агент выезжает на Ямайку: по данным разведки, именно там находится центр силы врага. Но чтобы его уничтожить, Бонду придется столкнуться с могущественным Доктором Ноу, который на многое готов, чтобы только удержать контроль над миром.

«007: Координаты „Скайфолл“» (2012)

Длительность: 2 часа 23 минуты

В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч, Рэйф Файнс, Наоми Харрис

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.43

В одной из последних на сегодня частей бондианы на агента 007 сразу нападают. Кто? За что? Это главному герою и предстоит узнать, после того, как он выбрался из лап смерти. Вот только его собственная профессиональная верность под вопросом после того, как тайны его начальницы становятся достоянием общественности. Задача Бонда на этот раз — отвести от себя угрозу и доказать руководству свою преданность.

Некоторые называют эту часть самым драматичным фильмом бондианы, некоторые все-таки склоняются, что «Казино Рояль» в целом мощнее. Но одно ясно: вы точно не заскучаете. Здесь есть и просто визуальный экшен, от которого замирает сердце, и эмоциональные моменты, которых от боевиков не всегда и ждешь. Еще в фильме можно увидеть Хавьера Бардема в образе блондина (что?!). Совсем конфетка была бы, если бы еще и сам Шон Коннери сыграл в этом фильме. Ему предлагали: правда, уже не Джеймса Бонда, а лесничего Кинкейда. Актер отказался.

«Из России с любовью» (1963)

Длительность: 1 час 50 минут

В ролях: Шон Коннери, Даниэла Бьянки, Педро Армендарис, Лотте Ленья, Роберт Шоу

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.38

Это второй фильм бондианы и второе задание для Бонда. Сейчас ему нужно отправиться в Стамбул и вывезти оттуда русского агента и суперсуперсекретный шифровальный аппарат. Агентом оказывается настоящая красотка, которая добавляет ситуации пикантности. Впрочем, легко Бонду не будет: ему то и дело будут мешать различные обстоятельства. Но это месть: сухим из воды выйти не получится, если в прошлой части ты убиваешь Доктора Ноу.

По легенде этот фильм решили снимать, когда тогдашний президент США Джон Ф. Кеннеди рассказал, что роман «Из России с любовью» — одна из десяти его любимых книг. А Уильям Манчестер в своей книге «Смерть президента», выпущенной в 1964, говорит, что фильм «Из России с любовью» стал последним, который посмотрел Джон Ф. Кеннеди. Насколько это правдиво, проверить сейчас нереально, но история невероятно красивая. Ну и еще кое-что: сам исполнитель роли агента 007 Шон Коннери называл этот фильм своей любимой частью бондианы. Как теперь его не посмотреть?

Бонус! Худший фильм: «007: СПЕКТР» (2015)

Длительность: 2 часа 28 минут

В ролях: Дэниэл Крэйг, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Моника Беллуччи

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.56

Несмотря на нереально звездный состав актеров, «007: СПЕКТР» меньше всего впечатлил зрителей. Хотя сюжет вроде вполне себе обычный для бондианы: секретные послания как след для Бонда, большая «злая» организация в качестве соперника, внутренние проблемы самой разведслужбы… Есть за что попереживать! И экшена в фильме вполне достаточно, и красоты — одна только Леа Сейду чего стоит.

При этом фанаты бондианы оценивают фильм в основном как «скучный» и «затянутый» (вероятно, на фоне успеха «Скайфолла»). Впрочем, несмотря на хейт от зрителей, это реально не худший фильм, который вы можете посмотреть сегодня вечером. Вы уже спрашиваете нас: но если этот фильм хуже всех других частей, то зачем же его смотреть? Назовем, например, такую причину: если новая часть окажется не очень, вам может показаться, что она вполне ничего (или наоборот: что «007: СПЕКТР» был очень даже ничего).

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