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В ПАСЕ подняли тему ситуации в Беларуси, вопреки заявлениям российской делегации

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  • 27.09.2021, 17:32
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В ПАСЕ подняли тему ситуации в Беларуси, вопреки заявлениям российской делегации

Дебаты по миграционному кризису, устроенному белорусскими властями, пройдут в четверг.

Сегодня в Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На сессии подняли тему Беларуси, сообщает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко:

- ПАСЕ только что проголосовала за проведение дебатов по ситуации с миграционным кризисом, который Лукашенко устроил на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Дебаты пройдут в четверг.

Кстати, российская делегация активно выступала против проведения этих дебатов. Поэтому пришлось брать слово и просить коллег поддержать. Что они и сделали. Спасибо!

Депутат Верховной Рады подчеркнул, что делегат России в ПАСЕ Сергей Кисляк очень настаивал на том, чтобы дебаты по миграционному кризису на границах Беларуси, Литвы, Латвии и Польши не состоялись. Он заявил, что проблема «надумана».

- В своем выступлении я опровергнул эти манипулятивные заявления российской стороны. В итоге ПАСЕ прислушалась и проголосовала за проведение срочных дебатов по ситуации с миграционным кризисом. Это очень важная проблема, которую необходимо срочно решать! - считает Гончаренко.

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